Chelsea l-a demis pe Frank Lampard. Cine e favorit să-l înlocuiască

Oficialii clubului Chelsea l-au demis pe managerul Frank Lampard din cauza rezultatelor modeste din acest sezon, înciuda investițiilor masive făcute în transferuri.

Londonezii i-au adus în vară pe atacantul Timo Werner (53 de milioane de euro, de la RB Leipzig), fundașul stânga Ben Chilwell (50 de milioane de euro, de la Leicester), extrema dreaptă Hakim Ziyech (40 de milioane de euro, de la Ajax), dar și fundașul central Thiago Silva (liber de contract, după despărțirea de PSG).

Cu toate acestea, Chelsea se află doar pe locul nouă în Premier League, cu 29 de puncte acumulate în 19 etape.

Frank Lampard a fost demis de la Chelsea

În urma acestor rezultate total neașteptate, conducerea clubului Chelsea Londra a anunțat pe site-ul oficial demiterea lui Frank Lampard, una dintre legendele clubului.

”Aceasta a fost o decizie foarte dificilă pentru club, nu în ultimul rând pentru că am o relație personală excelentă cu Frank și am cel mai mare respect pentru el. Este un om cu o mare integritate și are cea mai înaltă etică a muncii. Cu toate acestea, în circumstanțele actuale, credem că este mai bine să schimbăm managerul”, a declarat Roman Abramovich.

”În numele clubului, al consiliului de administrație și personal, aș dori să-i mulțumesc lui Frank pentru munca sa ca antrenor principal și să-i urez mult succes în viitor. El este o legendă a acestui mare club și statutul său aici rămâne nediminuat. El va fi întotdeauna întâmpinat cu căldură pe Stamford Bridge”, a mai spus magnatul rus.

Frank Lampard, în vârstă de 42 de ani, a jucat pentru Chelsea în perioada 2001-2014 și a marcat 211 goluri în 648 de meciuri jucate în toate competițiile. În vara lui 2019, la trei ani de la retragerea ca fotbalist, el a revenit pe Stamford Bridge ca manager semnând un contract pe trei sezoane.

Deși Chelsea Londra nu a anunțat încă numele noului manager, presa deja vehiculează numele germanului Thomas Tuchel ca fiind marele favorit la preluarea postului lăsat liber de Frank Lampard.

Tehnicianul german în vârstă de 47 de ani a fost demis la finalul anului trecut de la Paris Saint-Germain, șefii clubului francez considerând că acesta nu are anvergura necesară pentru a câștiga Champions League.

