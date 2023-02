Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948, ora 18:00, în etapa 28 din SuperLiga. Oltenii nu renunță la play-off

Meciul Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948 are loc marți, 28 februarie, cu începere de la ora 18:00, în cadrul etapei 28 din SuperLiga. Dâmbovițenii se află pe locul 10, cu 30 de puncte, iar oltenii pe poziția 7, cu 36 de puncte, cinci mai puțin decât Sepsi Sf. Gheorghe, ocupanta locului 6, ultimul de play-off.

Unde se joacă meciul Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948

Confruntarea Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948 se desfășoară marți, 28 februarie, de la ora 18:00, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, în etapa 28 din SuperLiga. Dâmbovițenii vin Craiovenii au și ei un singur eșec, dar nu pe teren, ci la masa verde, cu 3-0, pentru .

Meciul se joacă la Ploiești, casa de trei ani, cu mici excepții, a Chindiei la meciurile de acasă și se așteaptă prezența, ca de obicei, a circa două mii de suporteri dâmbovițeni. Autoritățile prahovene vor fi însă în alertă ca urmare a faptului că sigur la meci vor veni și fani olteni, care aflați într-un ciudat și greu de înțeles război cu familia Mititelu, proprietara clubului, pot încerca din nou să provoace declanșarea de incidente cu tentă xenofobă sau rasistă, caz în care partida ar putea fi suspendată, ca la Sf. Gheorghe.

Cine transmite la TV partida Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948

Partida Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948 se joacă marți, 28 februarie, de la ora 18:00, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești în etapa 28 din SuperLiga și va putea fi vizionată în direct pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

La Ploiești marți, 28 februarie, va fi o zi mohorâtâ, cu cerul mai mult acoperit pe tot parcursul zilei, dar cu toate acestea pericolul de ploaie este destul de scăzut, poate niscaiva stropi izolați să pice mai spre seară. Maxima din termometre va ajunge la 9 grade la ora amiezii, probabil 7-8 grade la ora jocului. Arbitru este piteșteanul Cătălin Popa.

Ce jucători absenteazâ din întâlnirea Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948

Ambii antrenori nu sunt deloc scutiți de probleme de lot, ba chiar se poate spune, că sunt destul de serioase, în special cele din tabăra dâmbovițeană. Chindia are un pomelnic de absenți cauzați de accidentări și suspendări, încât Toni Petrea face echipa din ce i-a rămas valid nu din ce ar vrea. Sunt accidentați Popadiuc, Grubac, Celea și suspendați Căpușă, Dulca, Cooper, adică omul cel mai important din atac.

Nicolo Napoli nu mai contează pe portarul Robert Popa, intrat în conflict cu conducerea, dar la acest meci nici pe aportul unui om cheie, accidentat, mijlocașul Bauza iar fundașul central italian Paramatti este suspendat. Reapar pe bancă jucători care păreau ca și plecați (Asamoah, Sidibe, van Durmen) dar avem ș prima convocare pentru Piccolomo, cel considerat al treile star al echipei.

Cote la pariuri la jocul Chindia Târgoviște – FC U Craiova 1948

Altă partidă foarte echilibrată din SuperLiga în viziunea caselor de pariuri. Oltenii sunt ușor favoriți, deși după problemele de lot ar fi mult mai clar favoriți. FC U Craiova 1948 are cotă 2,60 iar Chindia are cotă 3,00. Șansă dublă X2 are cotă 1,40 iar șansă dublă 1X are cotă 1,55. Gol marcat de craioveni are cotă 1,35 iar golul Chindiei valoreaza 1,45.

Sunt două partide directe jucate cu dâmbovițenii gazdă la Ploiești și în nici una nu a câștigat Chindia. Avem un 0-0 în 2022 și un succes net al oltenilor lui Adrian Mititelu în 2021 la scor de forfait, un 3-0 semnat prin golurile lui Claudiu Bălan, Baeten și Compagno, primul și ultimul nemaifăcând parte din lot.