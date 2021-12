Chinul unei tinere de 17 ani afectată de COVID-19: „Parcă îmi dădea cineva cu bormaşina în cap. Am avut peste 80 de simptome“

Giulia Maria Neagu are 17 ani și este elevă la Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin“ din Galaţi. Ea a fost depistată pozitiv cu SARS-COV-2 pe 8 octombrie anul acesta, după ce s-a infectat cu COVID-19 și în luna aprilie.

Tânăra povestește într-o înregistrare video postată pe prin ce trece la două luni după ce s-a reinfectat.

„Aveam senzaţia că fac accident vascular cerebral“

Boala a debutat cu o durere de urechi și amigdalită și a continuat cu o stare de ameţeală permanentă. Când starea sa de sănătate s-a agravat, a fost dusă cu ambulanţa la Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi și internată acolo.

„Nu puteam să stau în picioare, simţeam că-mi pierd echilibrul, mi-era în general foarte rău, vorbeam bâlbâit, eram foarte ameţită, îmi bătea pulsul… Parcă îmi dădea cineva cu bormaşina în cap. Nu puteam să merg. Nu aveam o stare de linişte, aveam senzaţia că fac accident vascular cerebral. Niciodată nu m-am simţit aşa groaznic. Eram foarte, foarte ameţită”, povestește Giulia.

Problemele de sănătate au persistat şi după externarea din spital. Tânăra avea dureri în piept, nu putea să respire şi ameţeli groaznice. După mai multe analize, medicii i-au spus că a rămas cu .

„La un moment dat am văzut că nu pot să respir, simţeam o presiune în piept. Făceam crize de respiraţie, simţeam presiune în piept. Am fost la un CT toracic, au venit rezultatele, iar concluziile au fost: o pneumonie specifică Covid. Mi s-a zis că jumătate din plămân a fost afectat. Doctorul mi-a dat un cortizon, dar nu puteam să respir (…) Am făcut şi RMN la cap. Medicul mi-a spus că e normal, e ceva post-COVID“, spune eleva.

„Sunt persoane care au Long Covid de 13 luni“

După două luni, simptomele de tip Long Covid continuă să o afecteze pe Giulia, iar ea nu-și poate desfășura activitățile zilnice. „Am avut toate simptomele, cred că am avut peste 80 de simptome, de la cap, inimă, sistem gastro-intestinal. Am avut dureri constante de burtă, simţeam că îmi plesneşte. Unii doctori, unele persoane, îmi spuneau că am iluzii, că am fost afectată din punct de vedere psihologic, dar nu e chiar aşa“, spune Giulia.

Fata a mai spus că înainte de a se infecta cu COVID nu a avut probleme de sănătate şi obișnuia să facă sport.

„Sunt foarte multe persoane care au trecut prin asta. Sunt persoane care au Long Covid de 13 luni. Eu ştiu cum este, acum sunt mai OK pentru că iau tratament“, adaugă adolescenta.

Octavian Jurma: „Imaginează-ţi copilul în locul ei!“

Experții confirmă că oricine poate trece prin această experiență. „Să ne între bine în cap: în locul acestei tinere poate fi oricând copilul oricăruia dintre noi! Imaginează-ţi copilul în locul ei şi apoi te întreabă ce ai face să îţi păzeşti puiul de o asemenea boală care i-a răpit ani de zile din viaţă“, a scris cercetătorul pe Facebook.

„Băiatul meu cel mare are 17 ani. Mi se face negru în faţă ochilor doar când încerc să îmi imaginez“, a mai scris cercetătorul.

Long Covid, o boală lungă cu peste 170 de manifestări

COVID de lungă durată poate provoca până la 172 de simptome

Un efectuat de Institutul Național pentru Cercetări în Sănătate din Marea Britanie ( ) arată că o treime din numărul celor care se infectează cu coronavirus poate suferi de „Long Covid“. Aceste persoane pot avea simptome recurente care afectează respirația, creierul, inima, sistemul cardiovascular, rinichii, intestinele, ficatul sau pielea.

Printre simptomele coronavirusului de lungă durată se numără și depresia, anxietatea, frustrarea, izolarea, sentimentele de tristețe, precum și probleme gastro-intestinale, precum diaree, tulburări de ordin psihologic, balonare, tulburări de somn, apnee în somn, incontinență urinară.

Potrivit experților de la , persoanele care suferă de COVID de lungă durată pot avea până la 172 de simptome.