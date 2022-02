Christian Vieri, analiză amplă înaintea derby-ului Inter – Milan. Comparație între Dzeko și Ibrahimovic, plus unde se va decide meciul

Duelul milanez, programat sâmbătă, 5 februarie, de la ora 19:00, vine în etapa a 24-a din Serie A și într-un moment în care trupa lui Simone Inzaghi are un avans de patru puncte față de marea rivală în fruntea clasamentului și un meci mai puțin disputat.

Interul are un sezon fantastic, în ciuda dificultăților financiare prin care trece și care i-a obligat pe conducătorii clubului să facă un .

Analiza lui Christian Vieri înainte de partida Inter – Milan

Însă, când vine vorba de derby-ul Inter – Milan se lasă deoparte orice fel de probleme, fie că sunt ele financiare, sportive sau neînțelegeri cu suporterii. La mijloc este o rivalitate istorică, iar legendarul atacant Christian Vieri, care a jucat pentru ambele tabere, a făcut o analiză a ceea ce urmează să se întâmple la meciul din weekend.

ADVERTISEMENT

În două pagini din cotidianul Gazzetta dello Sport, fostul internațional italian diseacă jocul celor două formații, loturile, caută jucătorii ce pot fi decisivi și face o analiză a celor doi antrenori, Simone Inzaghi și Stefano Pioli.

”Dacă Inter va câștiga, va da o lovitură întregului campionat. Dar Milan are șansa să pună din nou presiune. Singura certitudine înaintea acestui derby este că ambele echipe vor juca fără să-și facă prea multe calcule”, și-a început Vieri analiza derby-ului milanez.

ADVERTISEMENT

Derby-ul care poate închide sau aprinde lupta la titlu

”Dacă Inter câștigă, scoate Milan din cursa pentru titlu. Se distanțează la 7 puncte, 10 dacă își câștigă și restanța, și nu văd cum ar mai putea fi ajunsă, deoarece Inter se dovedește o echipă nemiloasă atunci când este nevoie.

Nu sunt dintre cei care spun că Inter a câștigat deja campionatul la începutul lunii februarie: e devreme. Dar acest Inter nu pierde 3-4 meciuri de acum până în mai și tocmai pentru că este așa va juca pentru a câștiga și a da o lovitură Milanului și poate întregului campionat.

ADVERTISEMENT

Dar dacă Milan câștigă, ei revin în cursă într-un mod grozav și atunci se poate întâmpla orice. Pioli se va concentra foarte mult pe această motivație. Echipa lui se află într-o situație deloc ușoară, dar intrigantă în același timp: au șanse mari să se apropie de Inter. În felul acesta ar pune presiune pe Inter și asta este o motivație maximă pentru a juca un derby”, a declarat fostul atacant.

Echilibrul dat de numărul 9

Christian Vieri a vorbit apoi despre Edin Dzeko și Zlatan Ibrahimovic, cei doi atacanți centrali de la Inter și Milan, dar consideră că ”rossonerii” sunt puțin avantajați la acest capitol pentru că un joc slab al suedezului poate fi oricând suplinit de apariția lui Olivier Giroud.

ADVERTISEMENT

”Este păcat pentru Inter că Dzeko nu a sosit mai devreme. Dzeko este ceea ce vede toată lumea: marchează și pasează, are o tehnică grozavă și știe când să paseze mingea și când să o păstreze. Dar Dzeko este mai presus de toate un om de echipă.

Știe să apară excelent la finalizare, dar nu uită niciodată să vină la dublaj și să-și acopere colegii. Este un atacant care ar putea fi mijlocaș. Are o inteligență fotbalistică, vede acțiunea din timp și înțelege care este poziția potrivită pentru a-și ajuta echipa. Nu se ascunde, știe să țină de minge atât cât e nevoie pentru a fi ajutat de mijlocași și să facă fault pentru a opri un contraatac. Este fundametal”, consideră Vieri.

ADVERTISEMENT

”Dacă Ibrahimovic reușește și joacă, e mai bine pentru Milan, deoarece poate inventa oricând ceva. Mai ales dacă sosesc mingile potrivite: asta e cheia, le vrea ‘curate’ și nu face nimic ca să o ascundă. Face presiune pe colegii de echipă? E adevărat, nu a negat niciodată că vrea să fie pus în valoare.

Problema lui nu sunt cei 40 de ani sau dacă va mai juca un an: trebuie să se gândească doar la azi, nu are vârsta să se concentreze pe viitor. Accidentările l-au făcut să fie mai lent, iar în fotbalul de astăzi nu mai este de ajuns să fii bun, trebuie să ai condiție fizică.

Dacă Ibra nu poate juca, atunci va fi Giroud. Un alt jucător care ajută echipa, dar într-un mod diferit. Are mai puțină calitate tehnică, dar are mai multe lovituri de atacant pur. Cu el în teren e nevoie de mai multe centrări. Și dacă un derby este un meci cu sânge rece, ar putea fi seara lui. Dacă experiența ar putea fi vândută, Giroud ar fi bogat”, a explicat fostul internațional.

Lautaro Marinez și Rafael Leao, stelele așteptate să strălucească

Pus să nominalizeze jucătorii cheie din cele două formații și care pot decide derby-ul de sâmbătă, Christian Vieri l-a ales pe argentinianul Lautaro Martinez de la Inter și pe portughezul Rafael Leao de la Milan.

”Dacă îi dai un spațiu lui Lautaro Martinez, poți vedea că are ochi ucigași. Și știi că s-ar putea să fi făcut o greșeală de neiertat. Acesta este motivul pentru care el și Dzeko s-au combinat atât de bine. Problema celor care trebuie să-l marcheze este că el joacă mereu altfel. Este un vârf modern, universal, își schimbă constant poziția ca un șarpe.

Acesta este fotbalul de azi: atacanții statici nu se mai văd, trebuie să știi să stai atât în ​​zonă, cât și la mijloc. Dar Lautaro trebuie să fie mai constant. Găsirea a ceea ce eu numesc ritmul golului este fundamentală. Dar o singură calitate îl poate ajuta: știe să se adapteze. L-am văzut jucând bine cu Spalletti, cu Conte, acum cu Inzaghi. L-am văzut făcând lucruri frumoase, poate diferite, cu Sanchez și Correa ca și cu Dzeko”, a spus Vieri.

”De la Milan îl aleg pe Leao, pentru că am o slăbiciune pentru el: a jucat puțin, dar am văzut ceva deosebit. Spun Leao pentru că mai presus de toate are darul de a nu fi predictibil și un derby se câștigă datorită unui astfel de episod.

Poate juca atacant central, în spatele vârfului sau în banda stângă. Are o viteză impresionantă și, prin urmare, este foarte greu de citit și de marcat. Nu știi niciodată unde este, încotro se duce și nu face aproape niciodată aceeași mișcare. Când ai înțeles ce vrea să facă, nu mai ai ce face: ești cinci metri în spate și mingea e deja în poartă. Poate alerga 50 de metri în câteva secunde și să-l vezi alergând este o plăcere.

Ca și lui Lautaro, și lui îi lipsește continuitatea: are fizic, tehnică, lovitură de cap, pe scurt are de toate să marcheze 15-20 de goluri. Mă aștept ca anul acesta să explodeze definitiv: nu mai este băiatul care tocmai a ajuns la Milan, o investiție de viitor, trebuie să facă diferența în toate meciurile. Iar un derby contează cât 10 meciuri”, este opinia lui Vieri.

Avantajul lui Inzaghi

Fostul mare atacant italian este de părere că un factor decisiv în stabilirea învingătoarei din derby vor fi schimbările, iar la acest capitol Inter stă mai bine din punct de vedere numeric, dar și valoric.

”Poate să le placă sau nu, dar cu cinci înlocuiri practic schimbi o jumătate de echipă. Într-un meci intens și echilibrat, așa cum cred că va fi acest derby, a putea aduce oameni proaspeți poate avea chiar un impact decisiv. Schimbările pot deveni o strategie de joc.

Inter are cea mai lungă bancă, aș spune chiar prea lungă, și este un mic plus pentru Inzaghi. Este o bancă și cu greutate: practic toți jucătorii sunt de calitate și au experiență, care în astfel de jocuri contează foarte mult. Există mai mult de jumătate din meciuri care vorbesc în acest sens. Inter în a doua repriză își schimbă jocul și reușește să câștige.

AC Milan are o bancă mai scurtă, iar când a avut mai mulți accidentați a fost nevoită să joace cu frâna de mână trasă. Pioli are schimbările care îi pot fi suficiente pentru a gestiona jocul, dar a avea mai puțin înseamnă a trebui să le joci bine, fără a greși în alegeri și momente.

În teorie, Inzaghi aproape că își permite să greșească, dar e greu să greșești când ai toți înlocuitorii potriviți: dacă îl iei pe Lautaro și îl pui pe Sanchez, nu greșești niciodată”, a afirmat Vieri.

Inter cu prezentul, Milan cu viitorul

Fostul atacant a analizat mișcările făcute de cele două formații în campania de mercato din această iarnă. El crede că Inter s-a întărit acolo unde avea nevoie, în timp ce Milan a ales o strategie pentru viitor care ar putea da roade peste câțiva ani.

”Mai mult decât a judeca cine a făcut mai bine sau mai rău, este corect să spunem că Inter și Milan au avut strategii diferite. În viitorul imediat, Inter cu siguranță a făcut mai mult: piață de transferuri atentă, a cheltuit pe jucătorii potriviți în locurile potrivite, așa cum a făcut vara trecută.

Gosens este o achiziție perfectă, extraordinară: calitate și cantitate. Inter s-a protejat în cazul în care Perisic nu își va prelungi contractul. Caicedo este un elev al lui Inzaghi și asta contează, nu întâmplător Simone l-a dorit imediat. Știe rolul pentru care a fost luat, știe să marcheze când vine de pe bancă, face diferența chiar și în 20 de minute.

Milan este un club în reconstrucție, așa că au nevoie de timp, iar luând un băiat de 18 ani precum Lazetic a privit mai degrabă spre viitor decât prezent. Ar fi avut nevoie de un apărător, desigur, nu întâmplător l-au căutat, dar până la urmă au ales coerența cu proiectul: să nu spună neapărat ‘azi’, ci să știe să spună și ‘mâine’.

Abia în iunie, după ce vom vedea ce vor face în următoarea perioadă de transferuri, vom putea spune dacă raționamentul a fost corect. Dar este un raționament care îmi place și pe care mulți l-au folosit. Așa se construiesc echipele câștigătoare”, consideră Christian Vieri.

Inzaghi vs Pioli

În final, ”Bobo” Vieri i-a analizat pe cei doi tehnicieni care se vor întâlni în derby-ul de sâmbătă. În ciuda faptului că Stefano Pioli are experiență mai mare, fostul atacant este fermecat de abordarea lui Simone Inzaghi.

”Când observ exasperarea pentru tactică care există în Italia, îmi vine să o iau razna. Numai la noi e așa. Adevărata tactică pe care o folosește Inzaghi este să joace pe cât posibil același fotbal frumos și distractiv, mereu pentru a câștiga, cel ce l-a adus acolo unde este astăzi.

Deci Inter va juca ca de obicei, nimic nu se va schimba doar pentru că este un derby: schimbarea după adversar poate deveni o slăbiciune. Inter a jucat bine cu Conte, dar cu Inzaghi o face foarte bine. El continuă același drum, dar oferind mai multă libertate echipei”, a precizat fostul fotbalist.

”Când are toți jucătorii disponibili, iar acum suntem pe aproape, Milan joacă un fotbal ofensiv bun și o va face cu atât mai mult în acest derby. Trebuie să câștige, va juca pentru a câștiga: apărând-se în zece, dar și atacând în zece.

Pe flancuri, mai presus de toate. Theo Hernandez nu este fundaș, este un lateral stânga care aleargă 10-15 kilometri pe meci, iar când se oprește apare Calabria pe partea cealaltă. Tonali a făcut pasul de care avea nevoie, dar de la Brescia la Milan săritura este înaltă, mingea arde uneori și avea nevoie de timp, ceea ce în Italia de obicei cu greu li se dă băieților.

Pioli a avut puterea să-i dea timp lui Tonali și astăzi are jucătorul care dă tonul la Milan. A avut mereu știința schimbărilor de joc, acum are personalitate să facă alegeri pe care le simte, aceleași care poate anul trecut le făcea greșit pentru că avea teamă”, a încheiat Christian Vieri.