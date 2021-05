Pierdere grea pentru Florin Dumitrescu, după ce un concurent din echipa lui a fost eliminat de la Chefi la Cuțite. Este al doilea concurent eliminat din echipa albastră, unul foarte important pentru chef.

În urma celui de-al treilea duel din sezonul 9, echipa lui chef Dumitrescu a rămas cu șase membri. Juratul a mai pierdut un coechipier încă de la primul duel, care s-a difuzat săptămâna trecută.

Echipa verde și cea albastră au intrat la duel și au avut de gătit forme geometrice, probă care le-a provocat mari emoții. Din păcate, anunțul făcut de Irina Fodor l-a șocat pe Florin Dumitrescu și pe cei din echipa sa.

Cine a fost eliminat de la Chefi la Cuțite. Pierdere grea pentru Florin Dumitrescu

Ciprian Antone și Theo Costache din echipa albastră, împreună cu Paul Vasile din echipa verde, au rămas ultimii concurenți care au așteptat verdictul.

Cuțitul de aur al lui Sorin Bontea este cel care a răsuflat ușurat, iar bucătarii lui Dumitrescu au avut farfurii cu același punctaj (6 puncte), moment în care juratul a realizat că va mai pierde pe cineva. Acesta a avut de ales între cei doi concurenți din echipa lui,o decizie extrem de dificilă.

Concurentul care a părăsit show-ul culinar de la Antena 1, în ediția de luni seară, este Theo Costache. Deși ar fi vrut ca drumul său să nu se oprească aici, tânărul este fericit că a trăit o astfel de experiență.

„Nu-mi pare rău, că am învățat chestii. am lucrat cu oameni, m-am bucurat, am alergat, am transpirat, și sub presiune, și presiune pe mine. Am plecat cu niște chestii, și nu am ieșit primul, și nici al doilea”, a declarat Theo Costache la Chefi la Cuțite.

După ce a analizat mi bine lucrurile, chef Dumitrescu a ales să-l păstreze în echipa lui pe Ciprian Antone, însă i-a cerut să fie mai atent de acum încolo atunci când gătește preparate neobișnuite. Tânărul a gătit mămăligă cu ciocolată.

Radu Micu a fost eliminat din echipa albastră încă de la primul duel al acestui sezon. Al doilea concurent care a plecat acasă este Luca Pintea din echipa lui Cătălin Scărlătescu. În ediția de marți, 11 mai, echipele se vor lupta din nou în cadrul show-ului de la Antena 1.

