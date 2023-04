Povestea emoționantă a lui Ciprian Crăciunescu de la Chefi la Cuțite. Cum a ajuns la emisiune, după ce a dormit pe străzi

Un nou concurent de la Chefi la Cuțite impresionează prin povestea lui de viață. Ciprian Crăciunescu, un tânăr în vârstă de 33 de ani, din Rădăuți, județul Suceava, a avut parte de un destin crunt până să ajungă să participe la competiția culinară.

Ciprian Crăciunescu, concurentul de la Chefi la Cuțite cu o poveste de viață emoționantă

Ciprian Crăciunescu a relatat cum în trecut a fost în situația în care dormea pe străzi, în Cambodgia, acolo unde a plecat în speranța unui trai mai bun. Au fost momente când nici nu avea ce să mănânce. Asta deși provine dintr-o familie intelectuală, de avocați și judecători.

Ciprian Crăciunescu a mărturisit că a urmat doi ani Facultatea de Drept, dar a decis să nu o termine, din cauză că nu-i plăcea domeniul. Astfel, a plecat în străinătate, . În momentul de față este consultant gastronomic.

Ciprian Crăciunescu, dezamăgit în dragoste

Anterior plecării sale în străinătate, tânărul a suferit o decepție în dragoste. Fata pe care o iubea și pe care voia să o ceară de soție, muncind din răsputeri pentru inel, l-a înșelat. Ciprian a suferit profund când a descoperit că nu mai are cui să ofere inelul.

Ciprian a lucrat la un bar în Cambodgia, dar în cele din urmă a ales să revină în Europa, deoarece era mai aproape de casă. Își amintește cum într-o zi a dat peste un cerșetor, căruia i-a dăruit o bere, iar acesta i-a oferit mai mulți bani și a vorbit pentru el la un restaurant să fie angajat ca ajutor de bucătar.

”Am plecat în lume să îmi găsesc vocația. Am suferit o decepție în dragoste. În ziua de Crăciun când lucram să strâng bani pentru inel de logodnă, ea se distra cu altcineva. Am avut bani de un bilet de avion și cam asta a fost.

A fost prima dată în viața mea când am stat trei zile fără să mănânc. Am luat mâncare din magazine doar ca să supraviețuiesc. Au fost nopți în care nu am avut acoperiș, am dormit sub pod, pe străzi. După asta, am venit în Europa.”, a spus Ciprian la

De când s-a angajat ca ajutor de bucătar, viața lui Ciprian s-a schimbat. La un moment dat s-a căsătorit, a făcut un copil și și-a deschis un restaurant în Țara Galilor. Afacerea s-a închis, iar Ciprian a revenit în România cu soția lui, dar au divorțat.

Ciprian Crăciunescu, îndurerat de moartea recentă a unui prieten

Pe lângă acestea, Ciprian a mai mărturisit cum un prieten cu care voia să participe la Chefi la Cuțite și-a pus capăt zilelor. Acesta a decurs la gestul fatal în urma unei suferințe în dragoste.