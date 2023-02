Cine e jurnalistul care susține că SUA sunt responsabile pentru exploziile conductelor Nord Stream. Seymour Hersh, premiat în trecut cu Pulitzer

Casa Albă a respins miercuri o postare pe blog a unui jurnalist de investigație american care susține că Statele Unite ar fi în spatele exploziilor conductelor de gaz Nord Stream, considerând-o “complet falsă și pură ficțiune”.

Teorie scandaloasă despre exploziile conductelor Nord Stream

Jurnalistul american de investigații Seymour Hersh în care afirmă că un atac a fost efectuat în septembrie anul trecut la indicația . Reuters nu a putut corobora informațiile publicate de Hersh.

“Acest lucru este complet fals și o pură ficțiune”, a declarat Adrienne Watson, purtător de cuvânt al Consiliului de Securitate Națională de la Casa Albă. Purtătorii de cuvânt ai CIA și ai Departamentului de Stat au spus același lucru, relatează .

de miliarde de dolari destinate să transporte gazul rusesc în Germania pe sub Marea Baltică. Suedia și Danemarca, în ale căror zone economice exclusive au avut loc exploziile, au concluzionat că gazoductele au fost aruncate în aer în mod deliberat, dar nu au spus cine ar putea fi responsabil.

Statele Unite și NATO au calificat incidentul drept “un act de sabotaj”. Moscova a acuzat Occidentul pentru exploziile inexplicabile care au provocat rupturile. Niciuna dintre părți nu a furnizat dovezi. Miercuri, ministerul rus de externe a declarat că Statele Unite trebuie să răspundă la întrebări cu privire la rolul lor în exploziile de pe conducte.

Construcția gazoductului Nord Stream 2, proiectat să dubleze volumul de gaz pe care Rusia l-ar putea trimite direct în Germania pe sub mare, a fost finalizată în septembrie 2021, dar nu a fost niciodată pus în funcțiune după ce Berlinul a renunțat la certificare cu doar câteva zile înainte ca Moscova să-și trimită trupele în Ucraina în februarie anul trecut.

Cine este Seymour Hersh?

Născut în 1937, Hersh a absolvit Universitatea din Chicago cu o diplomă în istorie. Înainte de a deveni reporter acreditat la poliție pentru City News Bureau din Chicago în 1959, a urmat cursurile Facultății de Drept a Universității din Chicago, dar a fost curând exmatriculat pentru note slabe.

Hersh a continuat să lucreze în anii următori pentru instituții de presă precum United Press International din Dakota de Sud și Associated Press, dar a părăsit pentru scurt timp jurnalismul pentru a deveni secretar de presă pentru campania senatorului Eugene McCarthy în timpul alegerilor prezidențiale din 1968.

După campanie, s-a întors în profesie ca freelancer și a început să acopere Războiul din Vietnam (1954-1975). La 12 noiembrie 1969, a fost publicată investigația sa despre masacrul de la My Lai, în care a dezvăluit că armata americană a ucis sute de civili vietnamezi neînarmați la începutul anului 1969. Raportul a fost publicat de 33 de ziare și l-a ajutat pe Hersh să câștige Premiul Pulitzer pentru reportaj internațional în 1970.

Patru ani mai târziu, s-a alăturat cotidianului The New York Times și a relatat despre scandalul Watergate. A scris, de asemenea, cărți aclamate de critică, cum ar fi The Price of Power: Kissinger in the Nixon White House (1983), care a analizat influența fostului secretar de stat american Henry Kissinger asupra politicii externe a țării în timpul președinției Nixon.

În această carte, Hersh l-a acuzat pe fostul prim-ministru Monarji Desai că a primit “20.000 de dolari pe an de la CIA în timpul administrațiilor (Lyndon B) Johnson și (Richard) Nixon în schimbul unor informații despre politica externă și politica internă a Indiei”, potrivit NYT. Ulterior, Desai i-a intentat un proces de calomnie de 50 de milioane de dolari, dar Hersh a fost achitat.

În 1993, Hersh a devenit un colaborator regulat al New Yorker și a scris o serie de articole pentru revistă după ce SUA a invadat Irakul în 2003. El a relatat pe larg despre tratamentul deținuților de către poliția militară americană la închisoarea Abu Ghraib de lângă Bagdad. Investigațiile sale au fost ulterior compilate într-o carte intitulată Chain of Command: The Road from 9/11 to Abu Ghraib, care a fost lansată în 2004.

În afară de Premiul Pulitzer, Hersh a primit numeroase distincții, printre care un National Magazine Award for Public Interest și cinci premii George Polk, care se acordă pentru jurnalism de investigație sau de întreprindere de lungă durată excepțional.

Controversele legate de numele lui Seymour Hersh

Următoarea sa investigație importantă a venit în 2015, când a susținut că președintele Barack Obama și oficialii americani au mințit în legătură cu detaliile raidului din 2011 din Abbottabad, Pakistan, în care a fost ucis Osama bin Laden, liderul al-Qaeda. Hersh a susținut că Pakistanul îl ținea pe bin Laden ca prizonier din 2006 și că știau despre raid înainte ca acesta să aibă loc. Administrația Obama a negat acuzațiile.

Mai recent, el a stârnit controverse cu un alt raport în care îi acuza pe rebelii sirieni că au organizat un atac cu agent neurotoxic sarin, în august 2013, într-o suburbie a Damascului, care a ucis sute de civili.

La fel ca și dezvăluirile sale anterioare, cea mai recentă despre bombardarea Nord Stream se bazează pe o sursă anonimă “cu cunoștințe directe despre planificarea operațională”. În trecut, el a susținut că poveștile sale erau atât de sensibile din punct de vedere politic încât carierele și chiar viețile oamenilor ar putea fi amenințate dacă identitatea lor ar fi dezvăluită.

Cu toate acestea, dacă în trecut investigațiile sale erau publicate și asumate de publicații importante, cele mai recente ”dezvăluiri” sunt publicate pe blogul său și nu au putut fi coroborate de nici o publicație importantă din nici o altă sursă.