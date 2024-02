Cine e românul care colaborează cu Taylor Swift. Este printre câștigătorii premiilor Grammy 2024

Cine e românul care colaborează cu Taylor Swift. Este printre . Inginerul de sunet a atins o performanță care nu a fost niciodată câștigată de vreun alt om din țara noastră.

Cine este bărbatul din România care lucrează cu Taylor Swift. Se află pe lista celor care au fost premiați la Grammy 2024

Cine este din România care lucrează cu Taylor Swift. Se află pe lista celor care au fost premiați la Grammy 2024. S-a născut în urmă cu 54 de ani în țara noastră (13 octombrie 1969), dar a emigrat în Canada împreună cu familia pe când avea numai 10 ani.

A studiat la Concordia University și la Universitatea Mc Gill din Monteal. Mai târziu, s-a stabilit în Los Angeles, Statele Unite ale Americii, unde și-a adus contribuția la peste 200 de cântece celebre la nivel mondial.

Foarte multe dintre acestea au atins prima poziție în clasamentele muzicale internaționale. Bărbatul se numește Șerban Ghenea și este cel mai premiat român din showbiz. A lucrat cu artiști de renume, iar de ceva vreme colaborează cu Taylor Swift, care a câștigat mai multe premii la Grammy 2024.

În urmă cu numai o zi românul a pus mâna pe premiul Grammy în calitate de inginer de sunet/ mixaj la albumul Midnights al renumitei artiste de 34 de ani. Albumul lui Taylor Swift a fost realizat de Jack Antonoff & Taylor Swift, în calitate de producători.

La acesta au mai pus umărul Jack Antonoff, Bryce Bordone, Zem Audu, Șerban Ghenea, David Hart, Mikey Freedom Hart, Sean Hutchinson, Ken Lewis, Michael Riddleberger, Laura Sisk & Evan Smith, ingineri de sunet/mixaj; Jack Antonoff & Taylor Swift, compozitori; Randy Merrill, inginer mastering.

Câte premii Grammy are Șerban Ghenea în palmares

Potrivit Billboard, Șerban Ghenea este prima persoană (nu artist) care a câştigat Albumul anului de cinci ori. Românul are un celebru complex de studiouri de mixaj și producție muzicală în Statele Unite ale Americii.

Socotit unul dintre cei mai buni în domeniul său de activitate, inginerul a câștigat 19 Premii Grammy, care sunt cele mai importante din industria muzicală americană. De asemenea, a fost recompensat de trei ori la premiile Latin Grammy.

A câștigat Premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului de 4 ori, trofeul fiindu-i înmânat pentru albumele 25 (Adele), 1989 și Folklore (Taylor Swift), 24K Magic (Bruno Mars). În plus, a câștigat Premiul Latin Grammy pentru cel mai bun album al anului (Fijacion Oral Vol.1), al artistei Shakira.

De-a lungul carierei sale a mixat peste 20o de piese pentru artiști celebri, inclusiv hituri extrem de cunoscute în întreaga lume. Printre cântăreții cu care a colaborat se numără Michael Jackson, Janet Jackson, Beyoncé, Justin Timberlake, Usher, Bjork, Thirty Seconds to Mars și Faith Hill.

În plus, inginerul a mai colaborat cu Carrie Underwood, Jewel, Santana, Ozomatli, Shakira sau Jill Scott, Floetry, Musiq Soulchild, Taio Cruz, Rod Stewart, Dave Matthews Band, The All American Rejects, One Republic şi Beck.