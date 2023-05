Cine e Simion Apreutese, afaceristul care vrea să cumpere FCSB de la Gigi Becali. Legătura cu CSA Steaua și decizia de ultimă oră care facilitează tranzacția

Gigi Becali a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA . Este vorba despre Simion Apreutese, un arădean, care, până de curând, a fost implicat în sponsorizarea CSA Steaua.

Cine este Simion Apreutese, omul care vrea să 0 ia pe FCSB de la Gigi Becali

Gigi Becali a mărturisit că Simion Apreutese a ajuns să negocieze pentru a o cumpăra pe FCSB prin intermediul lui Ilie Dumitrescu. Din spusele latifundiarului din Pipera, afaceristul arădean este un om potent financiar.

„Doar am avut ieri o negociere, a venit omul ieri la mine. Este un român care vrea să dea 25 de milioane pe echipă. I-am zis că este alta situația, dacă iau campionatul e 40 de milioane, dacă nu, rămâne 25.

Este un om de afaceri român. Cică are 3.000 de angajați, are firme în Franța, Germania, Spania. Așa mi-a zis. Tranzacția se face imediat. Omul are toți banii, îi dă și se face. Dacă nu vrei să mai vinzi, îți dau 10 milioane și intru și eu cu 20%, să fiu acolo, în cazul în care vrei să o vinzi.

Nu sunt frații Dedeman. Știți cine este? Întrebați-l pe Ilie Dumitrescu cine e, că el l-a adus. Este un băiat din Arad. Simion Apreutese este. Acum nu vreau să mai vorbim despre vânzarea echipei, pentru că acum vreau campionatul, nu discut cu nimeni, nici jucători, nici echipă, nici nimic”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.



În cazul în care va ajunge la o înțelegere cu Gigi Becali, Simion Apreutese va fi la a doua sa experiență ca acționar în SuperLiga. În sezonul 2020-2021, International Alexander a fost principalul sponsor din sectorul privat al clubului UTA Arad.

Compania de transport condusă de Simion și Loredana Apreutese este cu acționariat sută la sută românesc și are sediul în Arad. Întreprinderea are o echipă formată din aproximativ 2500 de oameni cu activități în transport, logistică, producție și Real-Estate, fiind numărul unu în domeniu pe teritoriul României. Ea a fost premiată ani la rând drept cea mai bună companie de transport din țara noastră.

În ultimul an, Simion Apreutese și-a mărit semnificativ portofoliul. El a preluat și transportatorul de marfă Vio Transgrup, din județul Dâmbovița, iar în mai 2021 a dat și o lovitură pe plan internațional, cumpărând operațiunile din Cehia ale firmei Brandl, o companie din domeniul pieselor auto. Cifra de afaceri anuală a companiilor deținute de Apreutese ar fi de aproximativ 85 de milioane de euro, după cum susține .

„După conferința aia de presă în care a anunțat că vinde echipa, Simi (n.r. omul de afaceri Simion Apreutese) m-a rugat să-i intermediez o discuție cu Gigi (n.r. Gigi Becali).

Am apelat la Victor Becali să discute cu Gigi, l-a sunat și săptămâna trecută a fost stabilită o întâlnire. Echipa a câștigat la Craiova și prețul nu mai este 25 de milioane de euro, s-a schimbat.

Am văzut că a spus deja Gigi că prețul este altul pentru că FCSB va lua campionatul. Există și varianta unei colaborări, adică să fie cumpărate o parte din acțiuni”, a explicat Ilie Dumitrescu, la .

International Alexander a fost, până de curând, sponsorul CSA Steaua!

Începând cu septembrie 2021, International Alexander Holding a devenit sponsor principal al clubului CSA Steaua. Contractul, valabill pe o durată de doi ani, expiră la finalul acestui sezon, iar informație dezvăluită în exclusivitate de FANATIK.

Pe perioada înțelegerii, International Alexander s-a implicat puternic în bunul mers al lucrurilor de la Academia Steaua. Compania de transport a lui Simion Apreutese a reprezentat suport pentru perfecționarea antrenorilor la academii din străinătate, dar și pentru turneul internațional de copii și juniori, Cupa Steaua. În același timp, firma arădeană a asigurat suport și pentru echipa de seniori a clubului care activează în Liga 2.

A fost al doilea sponsor important pe care „militarii” l-au pierdut, după ce firma Porotherm și-a retras și ea sprijinul la jumătatea sezonului. Site-ul nostru a aflat că CSA Steaua pierde sprijin financiar pe bandă rulantă din cauza scandalurilor provocate în ultima vreme de Florin Talpan și de pasivitatea conducerii Clubului Sportiv al Armatei, care nu face eforturi suficient de mari pentru a-și promova partenerii comerciali, așa cum ar trebui să se întâmple la un club de talia Stelei.

A încercat să îl atragă și pe Ilie Dumitrescu la UTA Arad

Revenind la UTA, Simion Apreutese nu doar că a fost sponsor al arădenilor prin intermediul companiei International Alexander, dar, anul trecut, a fost extrem de interesat chiar să cumpere echipa antrenată în prezent de Mircea Rednic.

„Momentan, discuțiile sunt avansate pentru preluarea clubului UTA, dar nu exista vreo înțelegere semnată între cele două parți, înțelegere care sperăm că va fi perfectată în viitorul apropiat, astfel încât implicarea pe care ne-o dorim să poată fi concretizată încă din aceasta pauză competițională”, spunea Simion Apreutese, la acea vreme, prin intermediul unui comunicat.

În tentativa de a prelua UTA a fost implicat și Ilie Dumitrescu, omul care i-a pus acum în contact pe Gigi Becali și pe Simion Apreutese. Dacă s-ar fi ajuns la o înțelegere cu „textiliștii”, fostul mare internațional ar fi urmat să ocupe funcția de președinte.

„Am fost invitat de Simion Apreutese la meciul Sepsi – UTA. Există posibilitatea ca dânsul să fie implicat acolo, mi s-a propus o funcție. E un club de tradiție, important în fotbalul românesc. În primul rând e extrem de important ca domnul Simion să se implice în viața clubului. Dacă nu se va implica, nu am ce să spun… Eu sunt hotărât!

Deocamdată, funcția nu s-a stabilit. Important e să fac parte din proiectul ăsta. Și Consiliul Județean, și Primăria trebuie să susțină echipa, pentru că e echipa orașului. Îmi place ideea și va fi un proiect destul de serios”, .