Cine erau Ana și Lucas, cei doi polițiști morți în accident la Cluj. Fata de 23 de ani era însărcinată

Un accident cumplut pe DN1 în județul Cluj curmat viața a doi polițiști care se aflau în mașină atunci când s-au izbit de o autocisternă. Tânăra fusese polițistă chiar la brigada rutieră în zona unde a avut loc accidentul. O chema Ana, avea 23 de ani și era însărcinată.

Cine erau Ana și Lucas, cei doi polițiști morți în accident la Cluj

Lucas era soțul, la rândul său polițist și coleg cu Ana. Se căsătoriseră în urmă cu o săptămână și așteptau bucuroți un copil, însă soarta a avut alte planuri. Șocați, salvatorii au constatat că cei aflați sub fiare erau chiar colegii lor polițiști, Ana și Lucas, tinerii recent căsătoriți, conform

, însă bărbatul a pierdut controlul volanului într-o curbă și a intrat cu mașina într-o cisternă. ”Conform primelor cercetări efectuate la fața locului, cei doi polițiști de 23 şi 24 de ani se îndreptau spre Oradea. Zona este una periculoasă deoarece această curbă vine după o porțiune lungă de drum drept unde șoferii pot prinde viteză, iar vara vizibilitatea este redusă din cauza vegetației aflată pe marginea drumului”, a transmis ISU Cluj.

Familiile și prietenii celor doi tineri se pregătesc acum de înmormântare și sunt în stare de șoc. ”Testarea cu aparatul etilotest a conducătorului autotrenului a indicat rezultat negativ. Referitor la autocisternă, nu au fost raportate scurgere de carburanți, întrucât aceasta era goală”, au mai transmis autoritățile.

într-o curbă la stânga. Aici a fost momentul în care polițistul a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens, lovind din plin o cisternă. Acest autoturism era condus de un cetățean ucrainean, în vârstă de 51 de ani, care nu a avut nicio vină.

”Am auzit o bubuitură, am crezut că e o explozie de cauciuc. Soțu o fugit primul am fugit și eu și am atunci am văzut camionul cu cabina întoarsă peste și mașina”, povestesc martorii, conform Kanal D. ”La data de 25 iunie, în jurul orei 08.20, polițiștii au fost sesizați despre un accident rutier, produs pe DN1-E60, în localitatea Șaula, comuna Izvoru Crișului.

Conform primelor cercetări efectuate la fața locului, polițiștii au constatat că un tânăr, de 23 de ani, din județul Vaslui, care circula cu autoturismul înspre Oradea, ajuns la km 522+300 m, într-o curbă la stânga ar fi pătruns pe sensul opus de mers, intrând în coliziune cu un ansamblu de vehicule (cap tractor și cisternă), condus de un cetățean ucrainean, în vârstă de 51 de ani”, transmitea IPJ Cluj.

Un alt accident, la fel de grav, s-a petrecut între timp în județul Neamț. Aici, șase persoane, printre care un copil, au fost rănite în urma unei ciocniri violente între trei autoturisme, care a avut loc duminică pe DN15, lângă localitatea Pângărați. Deși două dintre aceste persoane se află acum în stare gravă, momentan nimeni nu și-a pierdut viața.

”În urma evenimentului rutier, şase persoane, dintre care un minor, au fost preluate de echipajele SMURD şi SAJ şi transportate la Unitatea de Primiri Urgenţe Piatra-Neamţ”, declara purtătorul de cuvânt ISU Neamţ, locotenentul Irina Popa. România rămâne la coada Europei când vine vorba de accidente mortale, nu mai puțin de 5 oameni murind la fiecare 24 de ore pe drumurile patriei noastre, care par blestemate.