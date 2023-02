Cine este Mihai Zmărăndescu? Luptătorul merge la Survivor România și încasează 1200 de euro săptămânal

Anul 2023 este anul lui Mihai Zmărăndescu! După ce a devenit tată de băiat, un alt vis i s-a îndeplinit: acela de a participa la Survivor România. Acum, fiul lui Cătălin Zmărăndescu va demonstra de ce este în stare și, în plus, își va rotunji substanțial și veniturile.

Cine este Mihai Zmărăndescu, concurent la Survivor România 2023

În ediția de luni, 13 februarie 2023, concurenții de la Survivor România 2023 au avut parte de o adevărată surpriză. Nu au jucat doar pentru imunitate și recompensă, dar în ambele triburi au venit și „ajutoare”. Faimoșilor li s-au alăturat Crina Abrudan și Mihai Zmărăndescu, astfel

Mihai e luptător de MMA și a fost declarat campion mondial la dar 17 ani, iar la Survivor România are mai multe lucruri de demonstrat. Tânărul în vârstă de 23 de ani a devenit tată în urmă cu doar trei săptămâni, astfel că apariția lui în competiție trebuie să-l facă mândru pe Patrick, mai ales că, deși este topit după el, a ales să stea departe pentru o bună perioadă de timp.

De altfel, după cum a declarat pentru FANATIK, nașterea fiului său l-a împiedicat pe Mihai Zmărăndescu să participe la Survivor România 2023 încă de la începutul sezonului. Totodată, sportivul avea programată și o luptă de revenire în gala lui Cătălin Moroșanu.

„Pe 19 ianuarie se va naște băiatul meu. Alexandra, soția mea, este însărcinată, îl va naște pe Patrick chiar atunci când începe Survivor România. Nu aș lipsi pentru nimic în lume de la nașterea băiatului, cred că e de înțeles.

Apoi am și o luptă în gala lui Cătălin Moroșanu din februarie. Apoi, mai vedem, nu zic nu. Mi-ar plăcea să câștig lupta din gală, iar apoi să mă duc direct în junglă, la Survivor”, ne-a spus noul Faimos, în luna noiembrie.

Mihai Zmărăndescu trebuie să-l întreacă pe tatăl său la Survivor România 2023

Pe de altă parte, Mihai Zmărăndescu s-a autopropus ca și concurent încă din sezonul trecut Survivor România. Atunci, Faimosul ne-a spus că

„Dacă nu era Cătălin, eram eu. Dar Pro TV-ul a ales să facă Ferma Vedetelor versiunea doi și, probabil, ăsta a fost motivul pentru care s-au ales așa oamenii respectivi”, a declarat Mihai Zmărăndescu pentru FANATIK.

Mihai și Cătălin Zmărăndescu au mai mult decât o relație zbuciumată, deși sunt tată și fiu, cei doi nu-și mai vorbesc, în plus, tânărul l-a acuzat pe părintele său că pe lângă datoriile morale pe care nu și le-a respectat, are și numeroase datorii de natură financiară.

„Când ni s-au despărțit drumurile, el mi-a sunat managerul să rupă contractul cu mine, mi-a sunat sponsorii să nu mai îmi dea bani… Am plâns atunci. (…) Nu o să mai văd niciodată ce are el să îmi dea și are să îmi dea sume serioase. Sunt două feluri de datorii. Datorii făcute de Cătălin, direct, la mine, când i-am dat bani în mână și datorii pe care le are, dar pe care nu recunoaște că le are.

Bani pe care i i-am dat în mână sunt 1.500 de euro. Bani pe care i-am dat eu, lui. Apoi, în 10 meciuri cu el am câștigat, în medie, cam 800 de lire (circa 1000 de euro, n.red.) pe fiecare luptă. În primul meci fără el, în 2018, am făcut 3000 de euro. Înțelegeți? Acum, că el nu mi-a dat ce trebuia… E foarte ciudată diferența de bani, cred eu”, spunea Mihai Zmărăndescu.

Mihai Zmărăndescu: „Știu unde am venit. Vreau ca echipa mea să ajungă în finală”

Prin urmare, Mihai Zmărăndescu trebuie să demonstreze acum că poate fi chiar mai bun decât tatăl său în jungla dominicană. Tânărul vrea să-și ducă echipa până în finală, ceea ce l-ar putea face și pe el câștigătorul marelui premiu.

Totuși, 100.000 de euro ar putea fi considerați un bonus având în vedere că, din informațiile obținute de FANATIK, Mihai Zmărăndescu încasează de la Pro TV 1200 de euro pentru fiecare săptămână petrecută la Survivor România 2023.

„Sunt foarte bucuros să fiu aici, pentru că pentru mine este practic un test, pe care trebuia să-l dau în ring, pentru că mă pregăteam în cușcă pentru gala lui Cătălin Moroșanu. În același timp sunt foarte pregătit psihic și fizic. Dar o să-mi fie puțin greu, pentru că acum trei săptămâni a venit pe lume băiețelul meu Patrick.

Știu unde am venit, o să încerc să lupt cât mai mult și vreau ca echipa mea să ajungă în finală, să ajut Faimoșii să ajungă cât mai departe”, a spus Mihai Zmărăndescu la intrarea în competiție.