Cine este Avram Iancu de la Chefi la cuțite. Concurentul are în palmares reușite de neimaginat

Avram Iancu i-a impresionat pe cei trei jurați de la Chefi la cuțite, nu mulțumită preparatului, ci poveștii sale impresionante. Bibliotecatul sportiv din Petroșani are în palmares foarte multe reușite datorită înotului în ape deschise.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Concurentul de la Antena 1 a reușit din a patra încercare să străbată Canalul Mânecii după aproape 18 ore de înot în continuu, străbătând în timpul acesta 62 de kilometri. Bărbatul a povestit că antrenamentul a durat mai mult de 6 luni, perioadă în care a luat la rând mai multe lacuri din țară.

Aceasta nu este singura performanță a bărbatului din județul Hunedoara, reușind să înoate și toată Dunărea, începând de la izvoare până la vărsare. Totul s-a desfășurat în 89 de zile, Avram Iancu precizând că această experiență i-a venit în gând după ce a citat o carte de Jules Verne.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Avram Iancu, concurentul care i-a uimit pe jurații de la Chefi la cuțite. Ce reușite are

„Este o onoare și o povară să porți acest nume, căci trebuie să ai idealuri care să nu îi dezonoreze pe marii înaintași care au purtat acest nume. Rețeta aceasta este una dublă, e o șmeherie cu capac.

Eu am citit o carte, o istorie frumoasă a unui soldat din armata franceză. În locul deportării a ales să traverseze înot Canalul Mânecii. Am descoperit că în 200 de ani nu a fost vreun român care să facă asta.

ADVERTISEMENT

Aveam 38 de ani când am citit această poveste, dar a trebuit să cântăresc dacă pot să fac și eu asta. În 2014 am anunțat că voi traversa înot Canalul Mânecii. Este foarte dificil să înoți atâtea ore și atâția kilometri, dar este foarte importantă motivația.

Au fost 18 ore de înot încontinuu, au fost și ore în bezna nopții, în valuri foarte mari. Am reușit să înfig drapelul patriei noastre pe țărmul francez. Mai mult de șase luni au durat antrenamentele.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Am înotat toată Dunărea, în 89 de zile, fără costum de neopren (…). Am slăbit zece kilograme/ Am realizat că parcurgerea unui fluviu e ca parcurgerea unei vieți”, a povestit Avram Iancu în emisiunea culinară „Chefi la cuțite”.

Jurații de la Antena 1 au rămas impresionați de ambiția și forța concurentului din Petroșani, reușind să termine inclusiv dificila cursă ce are loc la Cercul Polar. Avram Iancu a fost numit cetățean de onoare al orașului în care locuiește cu soția sa și cele trei fete.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Bibliotecarul a primit steaua României în grad de cavaler, însă spune că toate acestea sunt doar simbolice și nu este interesat să fie cunoscut, ci mai degrabă pentru a-i face și pe alții să rezoneze cu ambiția sa.

„Nimic măreț nu se poate realiza ușor și nimic măreț nu se poate realiza singur. Întotdeauna am avut în spate o echipă cu care am colaborat în acești ani. Scopul nu este să te cunoască cât mai mulți oameni.

ADVERTISEMENT

Eu am făcut lucrurile acestea, mă bucur că unii compatrioți au rezonat cu ceea ce am făcut”, a mai spus bibliotecarul din Petroșani, care a înotat cel mai mult 36 de ore, fără să atingă niciun fel de caiac sau barcă.