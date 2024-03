Cine este bancherul plătit cu peste un milion de lei la stat. Topul salariilor în băncile de stat

Andrei Răzvan Micu, care și-a început studiile la o universitate care nu era acreditată la acel moment, a avut parte de o carieră fulminantă, reușind să treacă din administrația publică la băncile cu capital majoritar de stat. Deși studiile sale în economie se rezumă la un doctorat la Facultatea de Drept a ASE, el ocupă astăzi una dintre cele mai râvnite poziții în materie de companii cu capital de stat: director general al EximAsig.

Salariu de peste un milion de lei

Compania de Asigurare-Reasigurare Exim (CARE), al cărui acționar majoritar este banca de stat Exim – Banca Românească, fosta EximBank. EximBank era o bancă specializată doar pe zona societăților comerciale, însă anul trecut, după ce a preluat banca cu capital privat Banca Românească, a devenit o bancă universală. Aceeași bancă și-a lansat pe piață, încă din anul 2010, propria companie de asigurări, EximAsig. Compania este specializată în asigurarea creditelor comerciale, ceea ce înseamnă că operează doar cu societățile comerciale, chiar dacă numele acesteia a apărut în scandalul cu .

Andrei Răzvan Micu conduce compania de asigurări a EximBank din anul 2017, după ce în 2021 a fost pentru un nou mandat de director general. Salariul pe care-l încasează în această funcție este unul uriaș. Potrivit ultimei declarații de avere, depuse în octombrie 2023 pentru anul fiscal 2022, suma de 912.213 lei, ceea ce echivalează cu un salariu net lunar de 76.000 lei, adică peste 15.000 de euro. La această sumă se mai adaugă și indemnizația de președinte al Consiliului de Administrație al EximBank, în valoare de 152.400 lei. Asta înseamnă că Răzvan Micu încasează anual de la compania cu capital de stat 1.064.613 ron, adică 88.717 lei lunar, ceea ce echivalează cu 18.000 de euro lunar.

Rămâne de văzut dacă Răzvan Micu va mai rămâne în fruntea Consiliului de Administrație în continuare în condițiile în care uă noi administratori. Candidații au termen până la începutul lunii aprilie să-și depună dosarele pentru pozițiile plătite cu 30.000 de euro anual. Reamintim că numărul membrilor CA-ului EximBank a fost crescut în 2022, atunci când Ministerul Finanțelor a spus că are nevoie de mai mulți administratori independenți. Eximbank este oricum exceptată de la prevederile ordonanței privind guvernarea corporativă, în sensul că structura și componența CA-ului, procedura de selecție și salariile conducerii sunt stabilite prin HG la propunerea Ministerului Finanțelor.

Acest venit i-a permis permis directorului EximAsig să obțină în 2023 un credit uriaș, de 1.280.719 ron, de la una din marile bănci comerciale de pe piața din România. Creditul, luat pe 20 de ani, a fost folosit pentru plata unui alt credit, contractat în anul 2021, în valoare de 1.379.000 lei chiar de la Banca Românească. Aceasta din urmă este chiar banca care a fost achiziționată de EximBank, printr-un .

Nu e clar ce a făcut cu acest împrumut inițial, în condițiile în care soții Micu dețin două apartamente în București, unul de 74 mp și un altul de 100 mp, ambele achiziționate în anul 2019. În conturile de economii, directorul EximAsig are circa 800.000 lei în conturile băncii pe care o administrează. Totuși, cea mai mare parte a veniturilor lui Răzvan Micu sunt transferate, sub formă de împrumuturi, către părinții săi. Sumele nu sunt unele mici, în 2023, valoarea totală a împrumuturilor oferită părinților săi depășea suma de 2,5 milioane lei.

Micu Cornelia, mama șefului EximAsig, este fosta purtătoare de cuvânt a IPJ Gorj, cu grad de subcomisar, ieșită la pensie la începutul anilor 2000. Din declarațiile de avere mai vechi se poate observa că Răzvan Micu își ajuta părinții cu bani încă de la începutul carierei. În anul 2009, acesta avea împrumutați către mama sa deja 49.000 lei. Aproape zece ani mai târziu, în anul 2018, suma împrumutată crescuse la 945.000 lei și 200.000 euro. În acel an, Răzvan Micu nu deținea niciun apartament sau autoturism, iar în conturi nu avea strânși decât 63.000 euro.

Studii în diplomație și siguranță națională

Răzvan Micu și-a început studiile la Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu Jiu, unde și-a luat licența în drept în anul 2021. Universitatea din Târgu-Jiu a fost înființată în anul 1992, după ce, în anii 1970, aici fuseseră înființate două secții – construcții și inginerie – ale Universității din Craiova. Este de notat faptul că în anul 1997, an în care Răzvan Micu își începe studiile de licență, Facultatea de Științe Juridice a universității nu era acreditată, fiind abia înființată în acel an. Această acreditare avea să o obțină abia în anul 2000, prin H.G. nr. 696/17 august 2000.

Cu diploma de jurist în mână, actualul director al ExismAsig avea să fie angajat consilier juridic la Agenția Națională pentru Dezvoltarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere, cu sediul în Capitală. Aici nu avea să stea decât doi ani, pentru că în 2003 avea să fie angajat direct consilier pe integrare europeană, figurând pe statele Ministerului Integrării Europene, dar delegat la cancelaria primului ministru, Călin Popescu Tăriceanu. Vorbim de un tânăr absolvent de drept, al unei facultăți abia înființate.

În același an 2003, Răzvan Micu începe studiile de master la SNSPA, cu o temă de cercetare pe industria de apărare europeană. Un articol laudativ la adresa „tânărului Răzvan Micu” din , publicat în 2009, unde se menționează că acesta „cunoaște engleza la perfecție” susținea că acesta este student la doctorat, în anul doi, sub îndrumarea fostului ministru al apărării, Teodor Meleșcanu. În CV-ul lui Răzvan Micu nu apar studii doctorale în anul 2007, așa că este posibil ca dizertația de master să fi fost elaborată sub îndrumarea fostului lider liberal.

Cert este că după studiile de master, și cei doi ani și jumătate petrecuți la cancelaria primului ministru, urmează cursurile la Colegiul Național de Apărare și Institutul Diplomatic Român, . După aceste cursuri, plus cele de la Institutul Național de Administrație, cariera lui Răzvan Micu cunoaște o evoluție spectaculoasă: este numit direct vicepreședinte al ANRP, unde nu stă decât șase luni, iar apoi este numit consilier personal al ministrului finanțelor de la acea dată, PDL-istul Gheorghe Ialomițeanu.

Dacă lipsa studiilor în economie nu l-a împiedicat să ajungă consilierul ministrului finanțelor, în 2011 BNR s-a opus, exact pe acest motiv, numirii acestuia în funcția de vicepreședinte al altei bănci cu capital de stat, CEC. Avea să ajungă însă în Consiliul de Administrație al CEC Bank, de unde a făcut pasul următor către EximBank și EximAsig. Din iulie 2013 este numit în Directoratul companiei de asigurări Exim, unde după zece luni este numit președinte al Directoratului, poziție în care stă până în iulie 2017, an în care este ales director general. Între timp, între anii 2014 și 2017 este angajat și în funcția de consilier a președintelui EximBank. Din anul 2019 face parte și din CA-ul băncii cu capital de stat.

Înainte de a face trecerea la băncile de stat acesta își completează studiile cu un doctorat la ASE, însă la Facultatea de Drept, domeniul de cercetare fiind cetățenia europeană și regimul juridic al cetățeanului.

Topul salariilor în băncile de la stat

Deși salariul anual încasat de la societatea de asigurări CARE depășește 900.000 lei, acesta nu este cel mai mare salariu din băncile de la stat. Traian Sorin Halalai, directorul Exim Bank a încasat anul trecut un salariu de 1.031.664 lei, bani la care se adaugă și indemnizația de membru CIFGA (Comitetul Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări) în valoare de 257.916 lei. Acesta se află la conducerea Exim Bank din anul 2015.

Directorul general și președintele Directoratului CEC Bank, Bogdan Neacșu câștigă mai mult decât șefii Exim. În anul 2022, acesta a avut un salariu anual de 1.233.230 lei. Spre comparație cu cei trei, fostul șef al ASF, Nicu Marcu, a încasat în anul 2022, o indemnizație de 892.533 lei. Suma este sub indemnizația câștigată de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, care în același an a avut un venit de peste un milion de lei: 1.026.836 ron.