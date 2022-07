Cine este bărbatul care i-a schimbat viața Andreei Esca. N-ai fi îndrăgit-o la pupitrul știrilor dacă nu era el

Andreea Esca a vorbit despre bărbatul care i-a schimbat destinul. Cine este cel care a ajutat-o pe vedetă să devină ceea ce este astăzi?

Cine este bărbatul despre care Andreea Esca spune că i-a schimbat destinul

a mers la o mică reuniune cu colegii de liceu, și și-a amintit de băiatul care i-a schimbat cu adevărat viața, pe vremea când era doar o adolescentă.

Este vorba despre Bogdan Chiran, cel care a fost cel mai bun prieten al său în adolescență, cu care vedeta s-a întâlnit recent, după cum arată postările sale de pe rețelele de socializare.

Ajunși la 50 de ani, prietenii au decis să își împărtășească poveștile de viață, iar știrista și-a amintit că alături de Bogdan Chiram și colegul lui de bancă, Dragoș, trecea prin toate problemele adolescentine.

“Bogdan, cel mai bun prieten al meu din perioada liceului, stătea în bancă cu Dragoș, așa că încet-încet am format acest grup în care ne povesteam toate cele și ne bucuram sau sufeream împreună pentru problemele existențiale ale fiecăruia din perioada adolescenței.

Am hotărât ca la 50 de ani să ne facem bilanțul vieților. So, here we are! Și ce povești”, a scris Andreea Esca pe pagina ei de Instagram.

Cum a ajutat-o Bogdan Chiran pe Andreea Esca. I-a schimbat viața

a mărturisit că Bogdan Chiran i-a schimbat destinul pe vremea când era doar o adolescentă. Ce a făcut acesta, de fapt?

Ei bine, Bogdan Chiran este cel care i-a spus Andreei Esca că trebuie să dea un interviu la SOTI – Societatea pentru Organizarea unei Televiziuni Independente, prima televiziune independentă din România și Europa de Est.

„Dacă nu era băiatul ăsta, nu eram la televizor. El a zis: «Hai să dai un interviu la SOTI». Și așa a început tot”, a mărturisit Andreea Esca pe Instagram.