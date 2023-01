Cine este Basilio Ndong, transferul anunțat de FANATIK la Universitatea Craiova! Fundașul i-a cucerit pe norvegieni: „Are factorul X în viteză”

Eugen Neagoe continuă să primească întăriri la Universitatea Craiova în această perioadă de transferuri. Oltenii l-au transferat pe Basilio Ndong de la IK Start din Norvegia, iar oficialii alb-albaștrilor își pun mari speranțe în jucător din Guineea Ecuatorială, care este văzut drept înlocuitorul perfect pentru Nicușor Bancu.

Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Basilio Ndong. Fundașul stânga s-a confruntat cu Sadio Mane, Riyad Mahrez la Cupa Africii

, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate. Oltenii au cautat un fundaș stânga în această perioadă, după ce Nicușor Bancu s-a accidentat și probabil va rata meciurile rămase de disputat în SuperLigă.

ADVERTISEMENT

Basilio Ndong s-a văzut observat în fotbalul internațional la Cupa Africii, competiție unde s-a înfruntat cu Sadio Mane, Ryad Mahrez și multe alte staruri din fotbalul african. Acesta este component de bază la echipa națională a Guineei Ecuatoriale, reprezentativă ce a făcut un turneu finalla începutul anului 2022.

Reprezenativa țării sale a ajuns până în sferturile Cupei Africii, unde au fost învinși cu 3-1 de Senegal. Cu Basilio Ndong pe teren, Guineea Ecuatorială a învins Algeria, scor 1-0, Sierra Leone în faza grupelor și au trecut de Mali în optimile de finală.

ADVERTISEMENT

Acesta a avut un turneu final excelent, astfel mai multe echipe s-au interesat de fundașul stânga de 24 de ani. La un moment dat, Basilio Ndong a intrat și în vizorul celor de la Galatasaray, însă interesul turcilor nu s-a materializat.

Basilio Ndong, om de bază la IK Start. Fundașul stânga i-a cucerit pe norvegieni: „Are factorul X în viteză”

Basilio Ndong a ajuns la IK Start în 2021 de la Westerlo, formație din liga secundă belgiană la acea vreme. În primul sezonul în Norvegia a jucat doar opt partide, însă în 2022 a reușit să se impună în echipa de start a divizionarei secunde și bifat 25 de prezențe.

ADVERTISEMENT

Acesta a avut un rol important la IK Start, formație care s-a bătut până în ultima clipă la promovarea în primul eșalon al fotbalului din Norvegia. În cei doi ani petrecuți la clubul norvegian, Basilio Ndong i-a impresionat pe antrenorii și oficialii alb-albaștrilor.

„Basilio are factorul X în viteza lui, ceea ce îl face bun la depășirea jucătorilor. Trebuie doar să se obișnuiască cu clima și cultura, pentru că a ajuns într-o țară nouă cu limba, sunt sigur că va ieși totul bine pentru el”, spunea Sindre Tjelmenand, fostul tehnician al lui Basilio Ndong.

ADVERTISEMENT

Basilio Ndong nu are o mare experiență în primele divizii

Basilio Ndong a jucat de-a lungul carierei sale pentru KF Shkupi, Westerlo și IK Start, iar doar prima dintre acestea participa în primul eșalon din țara sa. Formația din Macedonia de Nord a fost prima experiență în Europa pentru fundașul stânga din Guineea Ecuatorială.

ADVERTISEMENT

La formația macedoneană a evoluat și în prelimariile Europa League din sezonul 2018-2019, însă KF Shkupi a fost eliminată de Rangers, echipa lui Ianis Hagi, scor 2-0 la general. Basilio Ndong a fost titular în ambele partide împotriva scoțienilor și a evoluat atât în defensivă, cât și în ofensivă.

Fundașul stânga african putea să își treacă în cont și prezențe în prima divizie din Norvegia, însă formația sa a ratat promovarea pe final de sezon. În trecut, Basilio a declarat că visul său este să evolueze într-un campionat puternic precum Premier League.

„Am ambiția să merg cât mai departe, pentru că sunt un jucător polivalent și asta mă motivează. Vreau să fiu mereu pe teren și să obțin tot ce pot în viitor. Vreau să joc într-o primă divizie din Europa. Îmi imaginez că pot juca în Premier League”, spunea Basilio Ndong.

Basilio Ndong, obiectiv îndrăzneț la Universitatea Craiova: „Vreau să joc în Champions League”

, pentru suma de 200.000 de euro. Acesta a semnat un contract pentru următorii trei ani și jumătate, însă oltenii pot să prelungească înțelegerea cu încă un sezon, dacă fundașuș stânga va convinge în tricoul „alb-albaștrilor.

„Personal, îmi doresc să evoluez în UEFA Champions League. Doamne ajută ca în anul acesta sau în următorul să jucăm în grupele competiției europene și să câștigăm trofee cu Craiova. Condițiile de antrenament pe care le avem aici sunt foarte bune.

La echipa pentru care am evoluat înainte să vin aici ne-am pregătit pe teren cu gazon sintetic. Toate terenurile din Norvegia sunt de acest tip, artificiale. Când am ajuns aici am observat din prima că avem condiții superbe, mult mai bune decât în Norvegia”, a declarat Basilio Ndong.