Cine este Bogdan Matei, unul dintre iniţiatorii legii prin care CSA Steaua poate promova! Fost ministru al Sportului şi profesor, a obţinut nota 2,75 la titularizare

Vasile Dîncu, Bogdan Constantin Matei şi Radu Popa sunt cei care au semnat iniţiativa de modificare a Legii Sportului, astfel încât CSA Steaua să aibă drept de promovare în prima ligă. Iniţiativa legislativă a provocat un adevărat tsunami în sportul românesc, fiind amblu dezbătută în spaţiul public.

Cine este Bogdan Matei, unul dintre iniţiatorii legii prin care CSA Steaua poate promova

Bogdan Constantin Matei nu este un nume la fel de sonor ca , însă trecutul său politic şi educaţional este legat de partea sportivă. În tinereţe, actualul senator a fost fotbalist, dar a urcat la un nivel maxim în Liga a III-a.

Având în vedere că nu a putut performa în fotbal, Bogdan Matei s-a înscris la Facultatea de Sport, la începutul anilor 2000. După ce a absolvit, a ajuns profesor de sport, dar obstacolele privind titularizarea au fost mai mari decât se aştepta.

A obţinut nota 2,75 la examenul de titularizare! Cariera politică, mult mai fructuoasă

În 2006, la prima încercare, a luat nota 2,75 în examenul de titularizare. După ce s-a mai pregătit un an a obţinut 5,25, dar tot n-a fost de ajuns. Nota de trecere a reuşit să o obţină câţiva ani mai târziu, în 2012, conform .

Dar, în 2011, Bogdan Matei s-a înscris în PSD, iar cariera politică l-a propulsat pe toate planurile. A devenit director de şcoală, iar în 2016 a fost inspector şcolar. În acelaşi an, a intrat pe listele partidului pentru Senat, de pe prima poziţie:

“Am ajuns să antrenez copii pentru că asta mi-am dorit cel mai mult, iubesc să antrenez copii de la grupe foarte mici. Acum am deja din prima generaţie la care am fost diriginte, copii care au ajuns studenţi şi câţiva promit să ajungă sportivi foarte buni…”, a spus Bogdan Matei într-un interviu acordat presei locale din Vâlcea, în 2016.

A fost ministru al Tineretului şi Sportului între 2018 şi 2019!

Între noiembrie 2018 şi noiembrie 2019 a fost ministru al Tineretului şi Sportului. Demnitarul nu s-a remarcat prin reformele din sport, ci mai mult prin câteva declaraţii simpatice. Înainte de Campionatul European de tineret din 2019, Matei a spus că nu ştie cine este , portarul titular al naţionalei, legitimat la Inter Milano.

De când a devenit senator, Bogdan Constantin Matei a declarat că se va axa pe o modificare a Legii Sportului, doar că spre deosebire de varianta propusă acum, în 2016 spunea că legislativ ar trebui încurajate companiile şi persoanele fizice care să aloce fonduri echipelor de copii:

“Aici ar trebui introduse legi, dar cred că mă voi axa pe o tentativă de schimbare a actualei Legi a Sportului, care are multe lacune. Am discutat cu multe cadre didactice şi am discutat deseori cu al meu coleg senatorul Laurenţiu Coca pe care îl respect foarte mult şi care a fost şi el fotbalist.

Amândoi credem că trebuie încurajate legislativ companiile, dar şi persoanele fizice, care vor aloca fonduri direct echipelor de copii, de la toate disciplinele. Mulţi părinţi nu îşi permit să ducă copilul la un sport. Iar România pierde astfel talente desoebite”, spunea Matei în 2016.

Bogdan Matei, unul dintre cei trei demnitari care au semnat propunerea de modificare a Legii Sportului

Şapte ani mai târziu, aflat la al doilea mandat de senator, Bogdan Constantin Matei a semnat o iniţiativă de schimbare a Legii Sportului, dar pentru a permite cluburilor departamentale finanţate din bani publici, să devină cluburi profesioniste şi să poată evolua în prima ligă, fără să fie nevoite să îşi schimbe forma de organizare.

Majoritatea oamenilor din fotbal susţin că este vorba despre o propunere legislativă dată cu “dedicaţie” pentru CSA Steaua, echipă blocată în liga secundă de regulamente.