Cine este Cătălin Cazacu, noul iubit al Ramonei Olaru de la Neatza. Din ce face bani

Cătălin Cazacu este noul iubit al Ramonei Olaru, „vecina” de la Neatza cu Răzvan și Dani. Fostul concurent la Splash! Vedete la apă a fost surprins în timp ce se săruta cu frumoasa vedetă de la Antena 1.

Cine este Cătălin Cazacu, noul iubit al Ramonei Olaru de la Neatza

și Ramona Olaru formează cel mai nou cuplu din showbiz-ul românesc. Iubitul „vecinei” de la Neatza cu Răzvan și Dani a avut mai multe relații cu femei cunoscute din lumea mondenă din România.

Campion la motociclism, Cătălin Cazacu a obținut 8 victorii din 8 posibile, fiind campion la Romanian Superbike, clasa Superbike Challenge.

A început să practice acest sport încă din copilărie și a ajuns pe podium la toate clasele de juniori. Este primul pilot timișorean care a participat la campionatul mondial World SuperBike.

A fost vicecampion național și vicecampion Romanian SuperBike, campion European Riders Cup și dublu campion național la clasa supersport, campion Romanian SuperBike și vicecampion național.

„Am început să practic motociclismul de mic, de la vârstă de 7 ani. Pot spune că e pasiunea vieții mele acest sport. Aveam 11 ani, când am câștigat primul premiu la clasele de junior”, a declarat Cazacu pentru .

A fost și concurent la emisiunea Splash! Vedete la apă în sezonul al doilea, care a fost filmat anul acesta.

Acesta a participat la Exatlon România, unde s-a împrietenit cu Giani Kiriță. A rezistat în competiție până aproape de final, fiind penultimul concurent eliminat din echipa Faimoșilor.

Cătălin Cazacu a fost și prezentator la Kanal D, în cadrul emisiunii „Vulturi de noapte”, împreună cu Victor Slav și Giani Kiriță. A mai prezentat și emisiunea „Cash Taxi”.

Ulterior, după ce a părăsit trustul Kanal D, Cătălin Cazacu a prezentat emisiunea „Distracțiile lui Cazacu” la TVR2, unde telespectatorii au putut vedea experiențele sale în Zanzibar.

„O să vedeți exact ce s-a întâmplat în viața mea, în Zanzibar! A fost cea mai frumoasă experiență pe care am avut-o. Mi s-a potrivit mănușă. Am trait la fel ca localnicii și am simțit ce înseamnă să descoperi acea insulă”, spunea Cătălin Cazacu despre emisiune.

Campionul la motociclism este tatăl unui băiețel

Cătălin Cazacu a avut mai multe relații amoroase cu femei cunoscute în showbiz. În urmă cu 12 ani, acesta a cunoscut-o pe Nicoleta, femeia care l-a făcut tătic și cu care a fost împreună timp de cinci ani. Cei doi au un fiu, Andrei, în vârstă de 11 ani.

Fostul prezentator a avut o relație și cu modelul Anna Roman, însă povestea lor s-a terminat după ce sportivul a participat la primul sezon Exatlon România.

A fost împreună și cu creatoarea de modă Maria Simion, dar și cu cântăreața Emilia Mușală. Printre cuceririle sale se numără și ispita sau Roxana Butnaru.

Cătălin Cazacu, detalii despre noua relație

Sportivul a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că Cătălin Cazacu a declarat, amuzat, că nu se aștepta ca relația lui să ajungă atât discutată în presă, în contextul divorțului dintre Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf.

„Credeam că subiectele interesante sunt legate de Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf, de divorțul lor, nu de relațiile mele. Nu mă așteptam să apară imagini cu mine și cu Ramona”, a declarat Cătălin Cazacu pentru FANATIK.

Cât despre Ramona Olaru, Cătălin Cazacu a spus că cei doi se cunosc de ani buni și au fost prieteni înainte să devină un cuplu.

„Despre Ramona pot să spun doar că este o fată extraordinară. Noi suntem prieteni vechi, dacă cineva urmărea să vadă putea să observe că noi eram, adeseori, în aceleași locuri, ieșim împreună de multă vreme”, a mai spus sportivul.

Cu toate acestea, Cătălin Cazacu a mărturisit că nu are planuri de viitor cu Ramona Olaru și că are de gând să rămână burlac. Fostul concurent de la Exatlon România a spus că, orice s-ar întâmpla, el și blondina vor rămâne amici.

„Sunt burlac și intenționez să rămân burlac. Suntem, în primul rând, amici. Ca bărbat, și așa voi face totdeauna, nu voi vorbi despre relațiile mele.

Nu am ce să spun prea multe despre situația noastră, noi, indiferent de ce se va întâmpla, vom rămâne amici, prieten”, a mai dezvăluit acesta pentru FANATIK.