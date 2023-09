Cine este fotbalistul de peste 20.000.000 de euro din naționala României: “Constant la nivel de top 5”

Fotbaliștii români au în acest moment o cotă scăzută pe piața transferurilor. Fără performanțe notabile, . Printre diamantele neșlefuite ale naționalei lui Iordănescu se află Bogdan Racovițan.

România are o apărare de viitor

“E vreun jucător la echipa națională care crezi că ar putea fi marfă bună pentru viitor?”, a întrebat Cristi Coste. Avocatul Cristian Cernodolea a oferit replica: “Primul nume care îmi vine în minte la întrebarea pe care mi-ați pus-o este Racovițan”.

ADVERTISEMENT

Bogdan Racovițan este un fundaș în vârstă de 23 de ani. Născut în Franța, la Dijon, Racovițan are 1.87 înălțime și 80 de kilograme. Și-a început cariera la echipa secondă a celor de la Dijon în sezonul 2018 – 2019. În 2020 a ajuns în România, la Botoșani, iar în prezent joacă pentru Rakow Czestochowa, în Polonia.

“Este un jucător care poate să crească mult. Faptul că a fost convocat la naționala mare este un plus important. De asemenea, el este un jucător care are o marjă de creștere destul de importantă”, a completat Cristian Cernodolea în exclusivitate pentru FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Racovițan, pe urmele lui Drăgușin

Ravovițan o poate lua pe urmele lui Drăgușin. În vârstă de de 21 de ani, Drăgușin joacă fundaș central la Genoa. Sezonul trecut, a reușit să evolueze în 38 de partide în Serie B și să promoveze alături de echipa sa. În acest an, este titular în Serie A și a atras atenția cluburilor importante din Europa.

“Drăgușin este unul din puținii jucători români care evoluează la nivel de top 5 și o face la nivel constant. Este într-o continuă creștere”, a declarat Cristian Cernodolea pentru FANATIK SUPERLIGA, moment în care Cristi Coste a pus problema valorii sale pe piața transferurilor:

ADVERTISEMENT

“Se vorbește de sume, de 10 – 20 de milioane pentru el la ce se mișcă în piața din vest”. Replica avocatului Cristian Cernodolea, cel care s-a ocupat de transferul lui Adrian Mazilu în Premier League la Brighton, a venit imediat: “Cu siguranță, da, putem vorbi de o sumă în acea zonă”.

“Aș vrea în încheiere să menționez și numele lui Alex Pop. Pentru mine este un jucător care îmi place, cel de la Oțelul, cel născut în Argentina. Este crescut tot de Farul. Este un jucător de care se vorbește destul de puțin ținând cont de cifrele pe care le are.

Nu este un jucător cu care am un raport sau pe care îl reprezint, sau să am vreo legătura. Însă am văzut prestațiile lui și mie îmi place, e un jucător tânăr pentru care poți aduce o ofertă”, a completat Cristian Cernodolea în exclusivitate pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA se poate vedea în fiecare luni, marți și vineri pe FANATIK.RO. Show-ul este live de la 10:30 și se poate vedea, în aceeași zi, în premieră, de la 17:30, pe canalul de Youtube Fanatik și pe Facebook Fanatik și Horia Ivanovici Oficial. În această duminică va fi o ediție specială FANATIK SUPERLIGA, de la 10:30.