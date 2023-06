Cine este românul miliardar care în anii ’90 vindea ziare. Deține acum un lanţ de restaurante cu peste 1500 de angajaţi

în anii ’90 a ajuns să fie unul dintre cei mai cunoscuți miliardari din țară. Dragoș Petrescu este milionar în euro și deține un lanț de restaurante cu peste 1500 de angajați. Este unul dintre cei patru “lei” de la Imperiul Leilor, iar povestea sa motivează pe oricine.

Românul care vindea ziare la tarabă a ajuns să fie miliardar. Deține peste 1500 de restaurante

este un antreprenor român, fondator al lanțului City Grill Restaurants și coordonator al Coaliției pentru Dezvoltarea României. Antreprenorul este vicepreședinte al Romanian Business Leaders și secretar general al Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor. Nici nu te-ai fi gândit că în urmă cu 30 de ani vindea ziare. Dragoș Petrescu de la Imperiul Leilor a început să vândă ziare la 18 ani. Afaceristul a povestit ce a făcut cu primii bani câștigați din vânzarea ziarelor.

“Primul meu job a fost să vând ziare. Le cumpăram eu şi aveam un comision de 10 %. După o săptămână de vândut de ziare cu primii bani câştigaţi, m-am dus în târg la Vitan ca să fac cumpărături. Voiam să-mi iau şi eu blugi Pyramid, care erau la vremea aceea foarte la modă. După ce am văzut că am cheltuit toţi banii în târg, am zis hai să strâng din aceşti bani. După vreo patru luni, am deschis prima tarabă într-o piaţă, respectiv în Piaţa Dorobanţi”, a spus antreprenorul român conform .

Dragoș Petrescu, de la vânzarea de ziare la deținerea a peste 1500 de restaurante în țară

Debutul propriu-zis ca antreprenor în industria Horeca a avut loc în anul 1999. Dragoș Petrescu, în asociere cu Cǎtǎlin Mahu, au transformat în restaurant unul dintre magazinele pe care antreprenorul le deținea. Așa s-a format brandul de restaurante „La Mama”. Cinci ani au fost asociat, iar în 2004, Dragoș Petrescu s-a retras din asociere și a deschis, ca asociat majoritar, primul restaurant City Grill din București.

Câțiva ani mai târziu a pus bazele restaurantelor cu specific italienesc. Printre acestea se numără Trattoria Buongiorno și City Cafe, dar a deschis și Hanu` Berarilor, un restaurant românesc.

Pașii uriași făcuți de român de la ziare la proprietar al restaurantelor de top din București

Pentru că Hanu` Berarilor a fost una dintre cele mai profitabile afaceri, milionarul a preluat și redeschis alte restaurante emblematice cu specific românesc.

Printre acestea se numără Caru’ cu Bere și Hanu’ lui Manuc, dar a achiziționat și reinventat și restaurantul Pescăruș din Parcul Herăstrau. În prezent, în România, afacerea lui Dragoș Petrescu este catalogatǎ ca fiind unul dintre cei mai mari operatori din industria Horeca. Afacerea însumează 15 locații restaurant și șase locații de livrare.