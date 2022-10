Cine este și cu ce se ocupă soția lui Radu Pietreanu. Ea l-a ajutat pe actor să se lupte cu cancerul

Radu Pietreanu, faimosul actor din ”Vacanța Mare”, trăiește de 7 ani o frumoasă poveste de dragoste alături de Mihaela, soția lui. Totuși, abia în 2021 au decis să meargă și în fața altarului.

Cine este și cu ce se ocupă Mihaela, soția lui Radu Pietreanu. I-a spus ”Da!” actorului în mare secret

. Celebrul actor își iubește foarte mult partenera, mai ales că i-a fost alături în cele mai grele momente din viață: lupta cu cancerul.

Mihaela are 41 de ani, este originară din Iași și nu face parte din lumina reflectoarelor, la bază fiind instructor de manichiură. Prin profesia sa participă și la multe evenimente din țară, potrivit

Radu Pietreanu, luptă grea cu cancerul

Radu Pietreanu a mărturisit în cadrul podcastului comediantului Micutzu că a fost diagnosticat cu cancer, în urmă cu ceva timp. Pentru a se vindeca, a trebuit să se trateze la o clinică din Turcia,

Actorul din ”Vacanța Mare” a slăbit foarte mult odată cu depistarea afecțiunii crunte, care l-a adus și într-o stare de depresie. Potrivit spuselor lui, a pierdut 30 de kilograme în timpul tratamentului, despre care se știe că nu este unul ușor.

”Pot să fiu un exemplu pozitiv pentru cei care o pățesc. Am avut cancer la plămâni. Am intrat în depresie. Când am auzit de cancer, nu știam prea multe.

Am și murit un pic, un minut să zic așa. Pe lumea cealaltă e o liniște… Eu vreau prieteni, vreau gălăgie. Când m-am întors, trecuseră trei săptămâni pe pământ.

Eram un cadavru care a stat trei săptămâni pe o canapea, fără să vorbească, fără să mănânce, fără să nimic. Slăbisem 36 de kilograme.

De la 96 kg, aveam 60. Când m-am ridicat, am făcut doi pași, am căzut. Nu mai aveam carne între piele și os”, a spus Radu Pietreanu în podcastul lui Micutzu.