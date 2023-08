Cine este tatăl fetiței Amaliei Enache, de fapt: “Suntem acum foarte buni prieteni”

Tatăl fetiței Amaliei Enache nu este cunoscut în viața publică, dar are o relație foarte bună cu prezentatoarea. Amândoi se ocupă de creșterea fiicei lor, Alma.

Cine este tatăl fetiței Amaliei Enache. Ce relație are cu prezentatoarea TV

, în vârstă de 7 ani, iar cele două se înțeleg foarte bine. Deși Amalia Enache este atât de cunoscută, nu se poate spune același lucru și despre tatăl fetiței sale.

Bărbatul căruia jurnalista i-a dăruit un copil nu este o persoană publică. Prezentatoarea a spus despre acesta că lucrează în domeniul cinematografiei și că are șansa să călătorească destul de des.

Amalia Enache este foarte discretă atunci când vine vorba despre viața personală, mai ales în ceea ce îl privește pe soțul ei. Vedeta , dar se înțeleg foarte bine și o cresc împreună pe fiica lor. Jurnalista are numai cuvinte de laudă la adresa bărbatului cu care are un copil.

“Tatăl ei nu e o persoană publică. E un român care lucrează în domeniul cinematografiei și are șansa de-a trăi în diverse colțuri din lumea asta.

Noi suntem acum foarte buni prieteni și într-o relație excelentă de creștere a Almei. În continuare, am convingerea că el este cel mai bun tată din lume și asta poate să ți-o confirme și Alma”, a declarat prezentatoarea pentru .

Amalia Enache are o relație foarte bună și cu mama tatălui fetiței sale. Aceasta stă cu Alma atunci când vedeta este la muncă și o ajută cu tot ce are nevoie.

Ce spune Amalia Enache despre al doilea copil

De asemenea, vedeta a vorbit și despre posibilitatea de a mai avea încă un copil. Deși i-ar plăcea foarte mult, Amalia Enache se teme ca sarcina să nu fie una problematică, dat fiind faptul că are 46 de ani. În plus, prezentatoarei i se pare greu să aibă un bebeluș acum, mai ales că fiica ei a avut probleme cu somnul.

“Da (n.r. dacă s-ar mai fi văzut încă o dată mamă), dar nu mai am vârsta. Mi-ar fi teamă, din motive medicale. Apreciez foarte mult femeile care îndrăznesc să facă asta, dar eu sunt născută în ’77, am 46 de ani.

Îmi asum vârsta și nu am nicio problemă cu trecerea timpului, dar ca s-o iau de la capăt cu un bebeluș mi se pare că e delicat. Cu Alma am avut mereu problema somnului, a fost un copil foarte legănat, foarte mult purtat în brațe”, a mai spus vedeta.