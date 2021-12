Cine este TJ Miles, noul concurent de la Survivor România 2022. Care este numele real al faimosului

Miles Jordache, așa cum se numește în realitate Faimosul, are 33 de ani și s-a născut la Constanța. S-a mutat de mic împreună cu întreaga familie în Toronto, Canada, de unde a revenit în 2018.

Noul are un service de mașini și este foarte activ în social media, acolo unde postează tot felul de lucruri din viața personală.

Traseul existenției sale nu a fost deloc unul simplu și liniar, asta pentru că a avut parte de câteva neplăceri și probleme. TJ Miles a fost implicat în câteva ilegalități în perioada adolescenței.

ADVERTISEMENT

TJ Miles, printre participanții de la Survivor România 2022. Cine este el

„E o nebunie pentru c-am bătut șansele și e imposibil să bați șansele când ești jos. Vreau ca oamenii să mă cunoască cu adevărat. Povestea e poveste, iar istoria e istorie. Scopul meu este în viitor și pe asta mă axez. Îmi voi spune povestea la timpul potrivit.

Poate am ales partea greșită a legii, dar totul a început la o vârstă fragedă. Prima oară a trebuit să urmez, iar apoi am devenit lider. Eram un lider și înainte, dar mi-am dorit să învăț jocul.

ADVERTISEMENT

Așa că l-am învățat, am ales oamenii, mi-am făcut propria echipă, poți s-o numești gang sau cum vrei, dar eu am setat trendul încă de la început. Am schimbat jocul acolo pentru totdeauna, sunt o legendă.

E absolut spectaculos că am evoluat în ceva ce trebuia să fiu din start, dar a trebuit să trec prin Iad să ajung aici, înțelegi ce spun?”, a povestit TJ Miles pentru .

ADVERTISEMENT

TJ Miles, implicat într-un caz federal. Ce s-a întâmplat

Faimosul de la Survivor România a mai povestit că a fost implicat într-un caz federal în anul 2013. La vremea respectivă tatăl său bănuia anumite lucruri, însă mama lui a fost răpusă de durere când i-a citit numele în ziar.

susține că nu a ajuns niciodată în spatele gratiilor chiar dacă s-a întâmplat să fie arestat de oamenii legii. De fiecare dată a plătit pentru greșelile sale, fără să-i toarne pe cei cu care „colabora”.

ADVERTISEMENT

„Mama mea nu știe să urască, nu știe să judece, este doar iubire și iubește totul la mine. Iar când am dezamăgit-o, treaba asta m-a distrus și a însemnat începutul unei noi ere pentru TJ Miles.

Am putut să văd viitorul și să văd că puteam ajunge mort sau în închisoare. Nu aveam nicio idee că pot ieși din asta, dar cumva am ieșit. Cazul ăla federal m-a zdruncinat puternic, dar sunt fericit și îi mulțumesc lui Dumnezeu că s-a întâmplat, sincer.

ADVERTISEMENT

E foarte important ca oamenii să înțeleagă despre mine că nu am turnat niciodată pe nimeni. Am fost fidel codului, am plătit pentru greșelile mele, i-am scăpat pe prietenii mei de acuzații, pentru că a fost greșeala mea.

Am grijă de oamenii mei, dorm foarte bine noaptea, sunt cel real. Și știi ce? Povestea oricum va ieși la un moment dat la iveală”, a mai spus TJ Miles, mai arată sursa menționată mai sus.

Mai mult decât atât, participantul de la Survivor România susține că nu pune mare accent pe bani pentru că îi poate face oricând. Lucrurile care sunt importante pentru el sunt iubirea, pozitivitatea, bunătatea și adevărul.

TJ Miles este cunoscut în lumea vloggingului, dar are o altă țintă, asta pentru că vrea să se implice în discursurile motivaționale. Vedeta nu are niciun fel de limită.