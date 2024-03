Cine este Violeta Botezatu, concurenta care a primit Golden Buzz de la Andi Moisescu la Românii au talent 2024: ”Mă simt ca lovit de tren”

Violeta Botezatu, venită tocmai din Chișinău, a fost premiată la Românii au talent 2024 pentru prestația uluitoare. Andi Moisescu i-a oferit un Golden Buzz și a mărturisit că era cea mai potrivită pentru a ajunge în semifinale.

Cine este Violeta Botezatu, concurenta de la Românii au talent 2024 căreia Andi Moisescu i-a dat Golden Buzz

, Violeta Botezatu a pășit pe scena Românii au talent cu încredere și mult bun simț. Concurenta are 40 de ani și în prezent este profesoară de muzică acasă – în Republica Moldova.

ADVERTISEMENT

Dar înainte de a se întoarce și a-și împărtăși harul cu oamenii, a ajuns acolo unde nicio femeie nu a putut. Ea este prima femeia care a fost acceptată să cânte pe gondolele venețiene. Abia după aceea, la 33 de ani, s-a înscris la Conservatorul din Veneția.

„De mică fac muzică. Am început prin a cânta la acordeon, după care am trecut la pian, la Liceul de Muzică Ciprian Porumbescu din Chișinău. Acolo am început să studiez și cobza. Și apoi au urmat anii din străinătate, Veneția, Italia, operă, jazz.

ADVERTISEMENT

La Veneția am fost prima femeie care a fost acceptată să cânte pe gondolele venețiene, tradiția acceptând doar bărbații și doar venețienii. Aveam…. nu emoții, deci nu-mi simțeam picioarele. Vedeam în spate gondolieri care se uitau foarte sceptici și se uitau ciudat. Nu înțelegeau de unde și până unde am ajuns să cânt în limba venețiană.

Venețienii țin foarte mult la acest dialect, fiind considerat chiar o limbă sacră. Eu am preferat să mă adaptez. Să gust din pâinea asta de pe stradă. A fost foarte greu”, a povestit Violeta Botezatu la Românii au talent 2024.

ADVERTISEMENT

Andra a simțit că are în față o concurentă specială încă de când a rostit primele cuvinte

Încă de când a spus „bună seara”, Andra a știut că are în fața un om deosebit și un talent rar. „Dar ce timbru frumos ai. De cum ți-ai spus numele, am spus wow”, a mărturisit artista.

Și nu s-a înșelat, în aceeași ediție Românii au talent 2024 , Violeta Botez a urcat pe scenă cu un număr inegalabil, a cântat la pian, cât și cu vocea și i-a trecut pe toți cei prezenți prin toate stările.

ADVERTISEMENT

„Mă doare carnea pe mine, nu știu să-ți explic. Din pielea de găină s-a transformat. Ai intrat în toate simțurile mele cu muzica ta și nu m-am înșelat. Mi-ai dat încredere de când ai intrat. Eu am simțit că o să fie un moment fenomen. Și, real, sunt extrem sinceră, mă simt ca și cum tu mi-ai făcut cel mai frumos cadou”, a declarat Andra la finalul numărului.

Mihai Bobonete, declarație unică în fața unui concurent, la Românii au talent 2024: „Rămân dator”

Precum colega sa, Mihai Bobonete a simțit ca a primit un dar de la Violeta Botezatu. Astfel că, la Românii au talent 2024, a făcut o declarație fără precedent și i-a recunoscut că îi va rămâne dator pentru că l-a făcut să trăiască asemenea emoții.

„Puține momente de la Românii au talent, în astea trei sezoane, m-au răvășit cum m-a răvășit momentul dumneavoastră, în sensul bun al cuvântului. Nu mi-a fost dat să văd o astfel de voce, o astfel de interpretare. Nu m-am așteptat.

Mă simt ca lovit de tren, fix cu locomotiva și după și celelalte vagoane peste mine. Vreau să vă spun asta, n-am spus-o niciunui concurent de la Românii au talent, eu unul vă rămân dator. Mulțumesc”, a afirmat Mihai Bobonete.

„Știi ce-ai făcut? Tu ți-ai arătat sufletul. Asta înseamnă să fii artist”, a susținut și Dragoș Bucur. Andi Moisescu, pe de altă parte, a simțit că Violeta Botezatu merită mai mult decât niște simple laude pentru ceea ce a făcut la Românii au talent 2024, motiv pentru care l-a chemat pe Mihai Bobonete lângă el și, împreună, au apăsat pe Golden Buzz.

„Sunt în aceeași stare în care m-ai lăsat de când ai atins clapele. Am fost vrăjit de timbru. Ai făcut ce ai vrut tu cu noi. Într-adevăr, ești un fenomen, ești mai mult decât un artist.

Viața asta e plină de gălăgie, trăim într-o goană nebună și tu ne-ai oferit o evadare într-o lume ideală. Aș vrea, la rândul meu, să dăruiesc și eu ceva. Și pentru că sunt un om care are o memorie foarte bună, i-am promis lui Bobo că-i rămân dator. Îl dăm împreună. (…) Le are pe toate. (…) E un moment unic în istoria emisiunii”, sunt cuvintele rostite de Andi Moisescu.