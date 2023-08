Cine-l irită pe Dinu la Dinamo. ”Au reușit să-i adoarmă pe suporteri”. Exclusiv

”Procurorul” a scris și în despre ”războiul” intern din tabăra ”câinilor”, dintre familia Iacob și cuplul Eugen Voicu – Andrei Nicolescu, care a preluat clubul prin firma ”Red & White”.

Cornel Dinu, nemulțumit de acționarii lui Dinamo

În cea mai nouă ediție a , Cornel Dinu s-a arătat sceptic în privința competențelor celor doi acționari și consideră că aceștia nu au pregătirea necesară pentru a conduce un club ca Dinamo.

”Sărbătoari trebuie să fie alea religioase din calendar cum este cea de astăzi, marea sărbătoare a Sfintei Maria. În fotbal nu ai timp să serbezi pentru că joci peste o săptămână și poți să pierzi. Sărbătorile sunt doar atunci când se încheie campionate, se încheie sezoane cu titluri, cu cupe.

Dinamo a reușit după trei meciuri grele, cu echipe puternice, să ia 3 puncte meritate după felul în care au jucat în fața Botoșaniului, dar mai sunt multe de așezat acolo, începând de la aspectele financiare, organizatorice.

Nu sunt de acord sub nicio formă ca o echipă să fie condusă de niște oameni care nu au nimic în comun cu fotbalul cum este domnul Voicu, care a recunoscut că nu se pricepe și care la origine este forjor tratamentist”, a declarat Dinu.

Ce îl deranjează la Andrei Nicolescu

Fostul mare internațional a pus tunurile pe Andrei Nicolescu despre care consideră că a făcut lucruri la limita legii în perioada în care era la Rapid și crede că pentru Dinamo va urma o nouă perioadă dificilă din punct de vedere financiar.

”Dincolo, în ceea ce-l privește pe domnul Nicolescu, la fel. Ei au reușit să-i adoarmă într-un fel pe suporteri, care sunt entuziaști și vor binele echipei și nu intră în a discerne capacitățile reale ale acestor conducători.

Nicolescu are un trecut, își face un chilipir fotbalistic. Ar fi o discuție mai lungă, nu pot să spun decât că dacă ați studia cu atenție prezența lui Rapid încă din sezonul din Liga 3 ați vedea că a făcut niște combinații la limita legii.

A știu să le facă, i-a păcălit pe ceilalți parteneri și cred că și unul, și celălalt, pentru că domnul Voicu are trecutul acesta cu suspendare de la Fondul Monetar Internațional de pe piața financiară, au văzut o afacere din Dinamo, prin a atrage niște naivi entuziaști și a încerca să rezolve problemele finaciare ale echipei care sunt foarte grele și care vor apărea foarte rapid în viitorul apropiat”, a spus Dinu, la FANATIK SUPERLIGA.

Burcă, lăudat pentru atitudine

Cornel Dinu este de părere că Ovidiu Burcă a știut să-și facă o echipă tehnică bazată pe foarte multă experiență și în care fiecare știe ce are de făcut pentru a da cât mai multă valoare lui Dinamo.

”Eu cred că Burcă are și o echipă tehnică, pentru că aici nu se mai poate vorbi de foarte mulți ani în fotbal pentru un om care să facă și echipa, să și antreneze. Îl are pe Mihăescu, îl are pe Colceag acolo, mai are câțiva antrenori.

Burcă este omul care dă o anumită atitudine, o anumită ținută echipei și lucrul acesta se vede. Dar cred că acolo este o muncă în echipă în care fiecare își face rolul său și sunt niște oameni cu experiență.

Mihăescu este de pe timpul lui Lucescu în Dinamo, iar pe Colceag nu l-am cunoscut decât foarte puțin când eram conducător la Progresul, dar o perioadă lungă de timp mi se pare că a fost și lector la Școala de Antrenori. E o echipă care se completează și ridică oarecum valoarea lotului prin prestațiile pe care le antrenează și le pun în teren. Ceea ce s-a văzut și aseară”, a afirmat Dinu.

