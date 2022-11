Cine sunt concurenții de la Vocea României cărora li s-au aprins călcâiele după rivali: „E unul la 1 milion”

Vocea României vine cu de toate, emoții, confruntări, momente dramatice și, de ce nu, dragoste. Chiar dacă au ajuns la duel unii cu ceilalți, șase concurenți ai concursului de la Pro TV au transformat lupta în armonie și au demonstrat, încă o dată, că iubirea nu ține cont de reguli.

La Vocea României, duelurile s-au lăsat ”cu dragoste”. Cine sunt concurenții cărora li s-au aprins călcâiele pe scenă

Multe au fost edițiile pe care pe scena de la Vocea România s-au văzut lupte crâncene. și au s-au folosit de toate tertipurile pentru a-i atrage pe talentații concurenți de partea lor.

ADVERTISEMENT

Ei bine, audițiile pe nevăzute s-au terminat, echipele s-au format și , dar Vocea României este și despre altceva. Adică show!

Un cântăreț de seamă al țării noastre, Gheorghe Gheorghiu, spunea într-o melodie celebră de-ale lui că „Unde dragoste nu e, nimic nu e”, iar în ediția de vineri, 18 noiembrie 2022, ea a fost lait-motivul emisiunii.

ADVERTISEMENT

Nu mai puțin de trei echipe de, teoretic, rivali au dat semne că se cam îndrăgostesc pe scenă. În loc să se lupte, au demonstrat că în spatele oricărui război se ascunde și un strop de iubire.

Primii au fost Adriana Gîrneț și Alexander Buchmann, între care chimia s-a simțit încă de la început, în contrastul vocilor, după cum chiar concurentul a spus.

ADVERTISEMENT

„Este o poveste de dragoste”

Pe de altă parte Adriana Gîrneț a fost fermecată de faptul că cel împotriva căruia trebuia să lupte, nu este român, ci provine din Londra.

„Alex e foarte protector. Îmi zice că pot s-o fac și de asta am eu nevoie. Eu am nevoie de protecție. Nu l-am avut pe taică-miu lângă mine.

ADVERTISEMENT

Am avut un iubit care m-a lăsat naibii. M-a lăsat tata, m-a lăsat iubitul și în battle-ul ăsta am pe cineva care spune ‘Sunt aici cu tine’. Suntem mereu împreună, suntem mereu unul lipit de altul și e foarte fain. Este o poveste de dragoste. Vreau ca oamenii să se uite și să se îndrăgostească, să-și dorească să ne vadă împreună”, a dezvăluit Adriana Gîrneț.

ADVERTISEMENT

Au interpretat fără cusur piesa Last night of the world, iar compatibilitatea lor s-a văzut dincolo de timbrul vocal, iar cei prezenți au mărturisit că au oferit impresia unui adevărat cuplu. Tudor Chirilă, de asemenea, a afirmat că de multe ori oamenii se îndrăgostesc în teatru.

Denis Roabeș, Cupidon de la Vocea României? Concurenții săi au fost pe punctul de a se săruta

Ovidiu Gorincioi a avut-o ca parteneră pe Anastasia Budeșteanu. Denis Roabeș, mentorul lor, le-a urat să fie chimie, însă tânărul știa deja că frumoasa domniță e genul de fată care l-ar putea face să se îndrăgostească, având o obsesie pentru ochii ei și considerând-o, pur și simplu, „genială”.

Au primit de la solistul The Motans misiunea de a interpreta piesa I love you a lui Billie Eilish și au făcut-o ca nimeni alții. Momentul a transmis iubire și pasiune și a fost cât pe aici să culmineze cu un sărut, dar care a fost lăsat în aer, spre dezamăgirea Irinei Rimes.

„Te iubesc este o dedicație persoanei cu care cânți și îl transmitem, cred, la maxim. Mai ales când ne întâlnim ochi la ochi. Parcă mă scufund într-o mare foarte adâncă”, a spus, cu emoție în glas, Ovidiu Gorincioi.

„Nu prea cunosc mulți băieți ca el, sincer. Chiar e unul la 1 milion”, a completat și Anastasia înainte de moment. Chiar dacă, la final, alegerea lui Denis Roabeș a fost Anastasia, tânăra i-a rugat pe ceilalți antrenori de la Vocea României să-i dea lui Ovidiu ocazia de a merge mai departe.

„Ovidiu este un băiat extraordinar, foarte muncitor și cred că ar ajunge foarte departe în concurs dacă l-ați alege”, au fost cuvintele concurentei, care, din nefericire pentru ea, nu au avut efectul scontat.

„Motanul” și-a găsit „pisicuța” la Vocea României

A treia posibilă poveste de dragoste de la Vocea României s-a înfiripat tot în echipa lui Denis Roabeș. Laura Oana și , au interpretat într-un mod propriu și inedit clasica piesă Roata morii se învârtește.

S-au completat în mișcări energice și versuri atât la repetiții, cât și în timpului confruntării propriu zise. La final, tânărul și-a luat partenera pe umăr și a fugit cu ea în afara scenei, întrebând-o dacă își dorește cu adevărat să se întoarcă.

Asta l-a făcut pe Pavel Bartoș să exclame, mai în glumă mai în serios că momentul a fost un adevărat duel marca The Motans.

„L-am avut pe motanul în călduri căreia îi plăcea roata morii, dar și pisicuța a fost de acord”, a spus prezentatorul de la Vocea României.