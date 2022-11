Cine sunt polițiștii români din serialul Oamenii legii de pe AXN. Cel mai tânăr dintre ei are 23 de ani

Serialul Oamenii legii urmează să fie difuzat pe AXN începând cu data de 14 noiembrie, ora 18.00 și este unul de ficțiune. Pe de altă parte, protagoniștii sunt chiar polițiști adevărați.

Serialul Oamenii legii începe pe 14 noiembrie la AXN

Povestea urmărește patru echipe ale Poliției Române, iar în fiecare episod, telespectatorii vor putea vedea trei cazuri diferite. Practic, pornește din momentul în care oamenii legii primesc un apel la 112 și până la soluționarea cazurilor.

Va fi vorba despre cazuri de violență domestică, fraude, jafuri, trafic de droguri, dar și persoane dispărute, iar în total, patru echipe de poliție vor face parte din distribuția serialului Oamenii legii.

Cel mai tânăr dintre polițiști are doar 23 de ani, iar cel mai în vârstă are 64 de ani, dar și o experiență de 25 de ani în poliție.

Echipa numărul 1 este formată din Crina Eşanu, care este subinspector de poliție și are 29 de ani. Tânăra are 5 ani experienţă în cadrul Poliţiei Române, iar colegul ei, Costică Neagu este agent de poliție cu patru ani experiență și are 23 de ani.

Cine sunt cei opt polițiști din serialul Oamenii legii

Echipa numărul doi este formată din Viorel Teacă, care este agent şef principal de poliție. Bărbatul are 64 de ani și mai bine de 25 de ani experienţă la Poliţia Română.

Colegul său este Alin Constantin, agent şef adjunct de poliţie, în vârstă de 36 de ani, cu peste 10 ani de experienţă în serviciul public.

Cea de a treia echipă din serialul Oamenii legii este alcătuită din Alina Manea, inspector de poliţie, în vârstă de 34 de ani și

Robert Alioni este agent de poliţie, în vârstă de 25 de ani.

Ultima echipă este formată din Mihai Stan, care are 37 de ani și este agent şef principal de poliţie cu o experiență de peste 16 ani în domeniu și Ciprian Lupu, agent de poliţie, cu 4 ani de experienţă, scrie .

Menționăm că serialul Oamenii legii care va fi difuzat pe AXN a fost realizat . Drept urmare, acesta beneficiază și de mai multe echipamente de supraveghere, dar și de recuzită.