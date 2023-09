România este pe locul doi în grupa I din preliminariile Euro 2024. “Tricolorii” menţin un punct avans în faţa naţionalei din Israel, după remiza de sâmbătă, din meciul direct, de pe Arena Naţională, scor 1-1.

Cine transmite la TV România – Kosovo din preliminariile Euro 2024

Marţi, de la ora 21:45, , în etapa a 6-a din preliminariile pentru Euro 2024. Meciul de pe Arena Naţională va fi transmis în direct de Antena 1, conform înţelegerii pe care postul din trustul Intact o are cu Prima TV, celălalt deţinător de drepturi.

Antena 1 şi Prima TV îşi împart meciurile din preliminariile Euro 2024, în condiţiile în care cele două posturi tv au câştigat licitaţia de a transmite în direct meciurile României din aceste preliminarii.

România are nevoie de toate cele trei puncte pentru a rămâne pe loc de calificare la Euro 2024. După cinci meciuri, “tricolorii” sunt neînvinşi, reuşind să adune 9 puncte, unul mai mult decât Israel.

Lider în grupa României este Elveţia, cu 11 puncte, favorita fiind egalată în prelungiri de Kosovo, în precedenta confruntare. Echipa lui Murat Yakin are o misiune uşoară în această rundă, împotriva Andorrei.

Kosovo, fără victorie în grupă!

Kosovo este fără victorie în această grupă, având patru puncte în primele cinci etape. În tur, la Priştina, naţionala noastră a remizat alb, la capătul unui meci modest, în care gazdele au avut mai multe şanse de a marca.

În ciuda evoluţiei modeste din ultimele meciuri, poate să îşi îmbunătăţească jocul şi partea bună este că “tricolorii” sunt neînvinşi, având a doua cea mai bună apărare:

“Sunt elemente pozitive în jurul cărora trebuie să construim și acccept realitatea, știu că trebuie să ne îmbunătățim jocul. Ne-am dorit trei puncte, am avut o primă repriză în care nu pot să mă declara nemulțumit în linii mari și adversarul a avut un singur șut pe poartă de la distanță.

Am gestionat prost în repriza a doua și am coborât mental după gol, ne-am pierdut repere, ce am pregătit și ne-am propus și am intrat într-un joc deschis. Suntem neînvinși de 5 jocuri noi cu Elveția și avem cea mai bună apărare”, a spus Edi Iordănescu înaintea meciului.

