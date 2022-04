Cine va fi candidatul PNL la alegerile prezidențiale. Flutur „Nu-i lipsește nimic domnului Ciucă pentru a candida, dar ceasul ticăie, trebuie să aibă rezultate!”

Fostul președinte interimar al PNL Gheorghe Flutur a vorbit, , despre cauzele care au dus la criza din PNL, dar și despre posibilitatea ca proaspătul președinte al partidului să intre în cursa penru Cotroceni.

Cine va fi candidatul PNL la prezidențiale

„Nu-i lipsește nimic domnului Ciucă pentru a candida, dar ceasul ticăie. Domnul premier trebuie să aibă rezultate la guvernare”, a spus Gheorghe Flutur despre eventuala candidatură a generalului în rezervă la președinția României.

„Trebuie să fii pragmatic: livrează pe guvernare. Domnul Ciucă trebuie să livreze la guvernare”, a subliniat acesta.

Dar liderul PNL nu a dorit să vorbească depsre un posibil nume de candidat. „Am evitat să dau un nume sau un răspuns”, a spus Flutur, explicând că guvernarea de coaliție complică lucrurile.

„Ne putem certa cât vrem într-o coaliție, dar trebuie să ieșim cu decizii. Suntem concurenți cu PSD, dar e nevoie de maturitatea de a conlucra în alianța de guvernare. Eu am văzut ce s-a întâmplat când eram în alianță, PDL cu PSD, și a candidat Mircea Geoană. Nu mai trebuie să ajungem acolo”, a mai spus fostul fruntaș PDL, ajuns la PNL după fuziunea celor două formațiuni.

Cine a greșit și cum s-a ajuns la schimbarea președintelui după 6 luni

„Am făcut exercițiu de sinceritate, pentru că am, alături de ceilalți președinți, o responsabilitate”, a răspuns Flutur, întrebat cine este vinovat de criza din PNL.

„Capacitatea PNL de a face schimbări din mers si față de situația internațională, și față de situația economică de criză a agitat partidul. A fost acel murmur la baza partidului, domnul Cîțu și-a dat demisia. Nu au fpst lupte foarte mari, dar au fost discuții aprinse la baza partidului. S-a văzut că există nemulțiumiri dacă președintele nu e și premier. Sunt și litigii în teritoriu, noi fiind aliați cu PSD”, a explicat fostul președinte interimar cauzele care au dus la schimbarea de conducere.

„Eu ce spun că ne-am contrat pe TVA, pe CAS”, a adăugat prim-vicepreședintele PNL, explicitând astfel cauzele reale ale crizei din partid.

Flutur a vorbit și despre : „Eu cred că e greșit să ne uităm la sondaje a doua zi după o emisiune și să concucrăm cu privire la cel care anunță primul o măsură socială”.

Ce se întâmplă cu fostul președinte și care e relația cu Iohannis

Întrebat ce se va întâmpla cu Florin Cîțu, Gheorghe Flutur a răspuns tranșant: „Da, rămâne domnul Cîțu șef al Senatului. Nu s-a pus problema să fie schimbat”,

El a negat că Florin Cîțu ar fi negociat ceva în momentul demisiei cu privire la funcția sa din legislativ. „Nu a solicitat acest lucru. A fost discuția legată de unele supărări din filiale. Cei patru prim-vicepreședinți ne-am întâlnit cu el înainte pentru a-i transmite nemulțumirea partidului. Și eu sunt vinovat”, a mai spus liderul PNL.

El a vorbit și despre posibilitatea ca și Nicolae Ciucă să fie schimbat de la conducerea PNL, considerând că așa ceva ar fi prea mult pentru partid. „Am intrat pe o stradă cu sens unic, dacă dai înapoi e bai”, a spus Gheorghe Flutur.

Întrebat de ce și dacă există tensiuni între PNL și președinte, Flutur a negat. „Nu am mai dat aceeași ținută pentru că e un congres extraordinar și de mâine avem așa de multă treabă încăt nu am mai invitat pe nimeni. Președintele are un parteneriat cu noi, dar în parteneriate poți să girezi, să dai o linie, poți avea așteptări, care să nu se împlinească, dar reacția partidului este importantă”, a încheiat liderul PNL.