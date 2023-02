Ciolacu, critici pentru oficialii responsabili de aderarea la Schengen: ”S-au făcut greșeli. Abordarea nu a fost corectă”

Pe 8 decembrie 2022, în Consiliul JAI de la Bruxelles, România şi Bulgaria se loveau de opoziţia Austriei și parțial a Olandei în drumul către aderarea la Spațiul Schengen. La acea dată, doar Croaţia a beneficiat de sprijin unanim şi a devenit oficial cel de-al 27-lea membru al spațiului de liberă circulație.

Marcel Ciolacu critică autoritățile din România în chestiunea Schengen: ”S-au făcut greșeli. Oamenii știu cine este de vină”

. Olanda a votat doar contra Bulgariei, însă acest lucru ne-ar fi afectat și pe noi, dat fiind faptul că Bucureștiul avea un dosar comun cu Sofia în chestiunea aderării.

Din decembrie până în prezent, Austria a fost considerat principalul vinovat pentru ratarea aderării țării noastre la spațiul de liberă circulație. Din lumea politică, cu excepția reprezentanților opoziției, au existat puține acuzații față de oficialii din fruntea statului.

Acum, la mai bine de două luni de când România a ratat un obiectiv vital pentru dezvoltarea ei, Marcel Ciolacu, lider politic aflat la putere, iese public și spune că autoritățile din țară au comis erori în chestiunea Schengen.

Fără să nominalizeze vreun ministru, vreun diplomat sau orice altă persoană din fruntea statului, preşedintele PSD a declarat, duminică seară, că s-au făcut greşeli privind aderarea României la spaţiul Schengen.

”Să nu credeţi cumva că românii nu ştiu adevărul şi românii nu ştiu exact ce s-a întâmplat şi cine este de vină. S-au făcut greşeli în ceea ce priveşte aderarea României la spaţiul Schengen. Tot ce am construit şi abordarea pe care am avut-o în timpul negocierilor nu a fost cea corectă. Cum adera România la spaţiul Schengen când noi am intrat în şedinţa Consiliului JAI la pachet cu Bulgaria?

Ce şanse ar fi avut România ca în Consiliul JAI să treacă prin vot? Să spunem că Austria ar fi votat. Olanda oricum anunţase public că votează împotriva Bulgariei. Pe urmă a anunţat şi Austria. Dacă ar fi rămas numai Olanda, oricum România nu ar fi intrat în Schengen”, a spus Ciolacu la postul TV .

Marcel Ciolacu, dezamăgit de opoziția Austriei, ”un stat prieten”

, a fost o uriașă dezamăgire pentru Marcel Ciolacu. Liderul PSD spune că nu se aștepta ca ”un stat prieten” să voteze împotriva țării noastre.

”Nu am crezut vreodată că un stat prieten cum este Austria şi un stat membru al Uniunii Europene va vota împotriva României, împotriva deciziei Comisiei Europene. Nu poate să fie cineva responsabil de deciziile Austriei.

Strategia pe care ne-am făcut-o pentru aderarea la Spaţiul Schengen nu a fost o strategie care ne-a adus rezultatele pe care le aşteptam. Sperăm că în viitor… poate se reuşeşte o negociere cu Suedia şi Austria până atunci, dar, din câte ştiu, mai sunt alegeri în Austria şi în aprilie. Este un timp foarte scurt, dar este foarte posibil să avem această decizie şi sub preşedinţia Suediei.

Nu poţi să întorci spatele Comisiei Europene şi deciziei Comisiei, a Parlamentului European… întorci spatele dintr-un interes pur electoral intern al tău. Atunci nu mai ai ce căuta în Europa, dacă nu respecţi toţi partenerii”, a mai punctat social-democratul.