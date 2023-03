Ciolacu, despre abuzul în serviciu: ”Legea pleacă cu pragul de 9.000 de lei. Timmermans: ”Nu e aceeași situație ca la OUG 13”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, vineri, că legea legată de abuzul în serviciu va pleca spre promulgare cu pragul de 9.000 de lei. Acesta din urmă a fost propus de Ministerul Justiției.

Marcel Ciolacu, ferm privind abuzul în serviciu: ”Legea pleacă spre promulgare cu pragul de 9.000 de lei”

Într-o conferință de presă susținută în acest final de săptămână, președintele PSD a dat asigurări că votul controversat din Senat, de miercuri (n.r. când ) va fi modificat în Camera Deputaților.

Conform spuselor lui Marcel Ciolacu, legea va pleca la promulgare din Camera Deputaților cu pragul de 9.000 de lei pentru abuzul în serviciu, propus de Ministerul Justiției.

”Miercuri această lege va pleca din Camera Deputaților cu 9.000 de lei, pragul propus de Ministerul Justiției”, a afirmat liderul PSD. ”Eu am așteptat o propunere tehnică a specialiștilor. Ea a venit de la Ministerul Justiției și eu și primul ministru ne-am asumat-o”, a mai spus Ciolacu.

În ieșirea publică de vineri, președintele PSD a afirmat că nu a știut despre propunerea ca pragul să fie de 250.000 de lei. Reamintim că sub această formă s-a votat proiectul la Senat, de parlamentarii coaliției. ”Eu am fost anunțat de o singură cifră, 9.000 de lei. Am luat act din declarația Ministerului Justiției”, a mai punctat Ciolacu.

Frans Timmermans, despre pragul abuzului în serviciu: ”Nu e aceeași situație ca la OUG 13”

Prezent vineri, 31 martie, într-o vizită oficială în România, vicepreședintele Comisiei Europene (CE), Frans Timmermans, a vorbit despre acest subiect extrem de sensibil din România.

Oficialul UE a subliniat că abuzul în serviciu nu este permis. Timmermans spune că aşteaptă să vadă forma finală pe care o va avea .

Vicepreședintele CE afirmă că are încredere în liderul PSD, Marcel Ciolacu. El este convins că situaţia din prezent nu este comparabilă cu cea din 2017, când guvernul condus de Sorin Grindeanu a adoptat celebra Ordonanţă 13.

”Foarte clar, nu este absolut acelaşi lucru (n.r. ca OUG 13). Să fim foarte clari în această privinţă. Marcel Ciolacu şi partidul sunt dedicaţi foarte mult statului de drept. Mi-au lămurit acest lucru de multe ori, nu doar în cuvinte, văd ce se întâmplă în guvern. Şi această problemă specifică nu este în etapele finale ale soluţiei.

Personal aş aştepta până când voi vedea ce rezultă la final. Până atunci mă abţin să-mi exprim opinia. Dar este clar că nu operăm în acelaşi mod ca la momentul 2017. Acesta este acum, în mod clar, un partid dedicat valorilor europene, angajat în respectarea statului de drept, şi să vedem ce rezultă de aici, şi apoi putem avea o judecată finală”, a declarat vineri, Frans Timmermans, pentru .