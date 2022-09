Ciolacu nu se teme că îi va fi furată șansa de a ajunge premier: ”Ciucă e un om de onoare”

Președintele Partidului Social Democrat în consideră pe Nicolae Ciucă un ”om de onoare” și nu are emoții că PNL ar putea să refuze să mai facă rotația premierului stabilită deja.

Marcel Ciolacu e sigur că va ajunge premier

” , categoric. Domnul Ciucă este un om de onoare. Am avut această discuție cu domnia sa, nici nu se pune această problemă”, a explicat Ciolacu.

”Fiul meu, acum câțiva ani, când ne uitam amândoi la televizor, mi-a zis ce meserie periculoasă ți-ai ales!. Asta este meseria, nu ne plângem. Nu sunt genul de om care să se plângă. Când intri în această zonă, îți asumi atât bunele, cât și relele acestor funcții.

Din ceea ce am făcut până acum, nu am lucruri pe care să le regret, nici în ceea ce privește colegii mei, nici în ceea ce privește românii. Partidul Social Democrat trebuia să intervină într-un moment delicat al României. Eu sunt un om mai calculat și am înțeles că nu trebuie să te rezumi la niște calcule meschine de câte procente ai”, completat liderul Partidului Social Democrat.

De asemenea, Ciolacu a comentat posibilitatea ca alianța de guvernare dintre PNL – PSD și UMDR să se rupă.

” până în 2024. Voi face tot ce ține de mine și sunt ferm convins că și domnul Nicolae Ciucă va face la fel și această alianță să fie stabilă, să dăm stabilitate românilor într-o perioadă foarte complicată nu numai pentru România, ci pentru întreaga Europă. Restul lucrurilor se așează în timp“, a punctat Ciolacu.

În final, Ciolacu s-a arătat mulțumit de faptul că șomajul în România e ”inexistent”, astfel că sunt șanse mici ca țara noastră să intre în recesiune.

”Ca o ţară să intre în recesiune, sunt doi indicatori importanţi: inflaţia şi şomajul. În acest moment, există inflaţie în România, există inflaţie în toată Europa, dar în România nu există şomaj.

Cu astfel de lucrări pornite, mai ales în zona de execuţie, şi pe termene scurte – pentru că cei mai grei ani vor fi următorii doi ani pentru întreaga Europă – România are şansa de a trece mult mai uşor peste aceste crize”, a concluzionat Ciolacu, conform România TV.