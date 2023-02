Ciprian Ciucu și-a anunțat demisia de la șefia PNL București: ”Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine”

Începând de marți, 28 februarie, Ciprian Ciucu nu mai este președinte al filialei PNL din București. Primarul Sectorului 6 a anunțat, pe , că demisionează din această funcție.

Ciprian Ciucu, demisie din funcția de președinte al PNL București: ”Mai multă administrație și mai puțină politică”

În iulie 2021, . El o învingea atunci pe Violeta Alexandru (plecată între timp de la PNL la Forța Dreptei) cu 498 de voturi la 405.

După mai puțin de doi ani în această funcție, primarul de la Sectorul 6 a luat o decizie radicală. Ciucu a anunțat, marți, într-un scurt comunicat, că și-a înaintat demisia din funcția de președinte al PNL București.

Primarul de sector pune plecarea sa din această poziție pe seama muncii pe care o depune în administrația locală. Ciprian Ciucu consideră că ”Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte”.

”Mi-am depus astăzi demisia din funcţia de preşedinte al organizaţiei PNL Bucureşti. Unicul motiv pentru care am luat această decizie este timpul. În acest context, Sectorul 6 are mult mai mare nevoie de mine iar eu am nevoie de timp pentru a mă ocupa de numeroasele proiecte pe care le-am început.

Unele sunt deja finalizate, aşa cum ştiţi, iar altele sunt în derulare. Pentru a le vedea devenite realitate este nevoie ca tot timpul şi energia mea să le dedic oamenilor din Sectorul 6”, a scris Ciprian Ciucu, marţi pe Facebook.

În finalul mesajului său, edilul le-a urat succes colegilor din organizaţia PNL Bucureşti, colegilor din Consiliul General şi a punctat că ”toate proiectele noastre pot fi duse la îndeplinire cu dedicare şi seriozitate”.

”De astăzi înainte pentru mine va fi şi mai multă administraţie dar şi mai puţină politică. Pentru Sectorul 6!”, a mai scris Ciprian Ciucu în comunicatul apărut pe rețeaua de socializare citată.

Ciprian Ciucu, una dintre vocile liberale care s-au opus alianței cu PSD la guvernare

În noiembrie 2021, din poziția de preşedinte al PNL Bucureşti, că a votat împotriva alianţei politice cu PSD şi UDMR şi că a cerut asigurări că aceasta nu se va impune şi la nivel local. În paralel, el făcea un apel către USR să nu provoace rupturi la nivelul administraţiilor locale din Capitală.

”Am votat și m-am exprimat astăzi (n.r. 21 noiembrie 2021), în cadrul Biroului politic Național al PNL, împotriva alianței care se prefigurează la guvernare. Am cerut în ședințele anterioare și astăzi am primit confirmarea că la nivel local nu se impune o de sus în jos o astfel de alianță și că primarii sunt liberi să își decidă, împreună cu propriile organizații locale, propriile majorități. Acest lucru mă bucură în contextul situației politice din București.

În ceea ce mă privește, voi milita pentru menținerea alianței la nivelul Primăriei Generale și a Primăriilor de Sector cu partenerii alături de care ne-am prezentat în campania electorală din 2020. Așa este normal, așa trebuie să facem”, spunea Ciprian Ciucu, în urmă cu doi ani.