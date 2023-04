Ciprian Deac, descumpănit după U Craiova – CFR Cluj 1-1: “Sunt foarte supărat! Noi când marcam se încheia meciul”

, în etapa a doua din play-off. Cvek a deschis scorul pentru ardeleni, dar echipa lui Dan Petrescu a fost egalată după doar patru minute şi a avut mari emoţii în final de meci.

Ciprian Deac, descumpănit după U Craiova – CFR Cluj 1-1: “Nu suntem concentraţi şi luăm gol foarte repede”

a fost supărat de maniera în care CFR Cluj pierde puncte şi este îngrijorat de jocul prestat de echipă în ultima perioadă, spunând că în trecut nu se întâmpla prea des ca CFR să mai fie egalată după ce deschide scorul:

“Păcat, am reuşit să marcăm, nu suntem concentraţi şi luăm gol foarte repede. Noi care dacă marcam se încheia meciul. Am nişte probleme la genunchi şi s-a remediat la pauza dintre încălzire şi meci.

Sunt foarte supărat că nu am reuşit să câştigăm. Egalul este echitabil, dar ţinând cont că am deschis scorul şi luăm gol în patru minute, nu sunt multe de zis. Este clar că i-au împins de la spate, inclusiv publicul.

După ce au reuşit egalarea, aveau un moral bun. Ştiam că vor veni peste noi şi vor încerca să câştige cele trei puncte”, a spus Ciprian Deac la finalul meciului.

Manea: “Multe rezultate de egalitate în play-off. Asta arată că este strâns, cu echipe de acelaşi nivel”

Cristi Manea este mulţumit cu punctul obţinut de campioana României în Bănie şi spune că a venit în formă bună de la echipa naţională, fără să resimtă oboseala celor două meciuri din preliminariile Euro 2024:

“Era inevitabil să nu se întâmple ceva. Aţi văzut şi bara lui Silva. Important este că am luat un punct. Am pierdut din agresivitate acolo sus. Au fost avertizaţi mai mulţi jucători şi le era teamă să nu ia al doilea galben.

Multe rezultate de egalitate în play-off. Asta arată că este strâns, cu echipe de acelaşi nivel. Sper să rămânem puternici şi să ne arătăm colţii. Având în vedere că toată lumea ştie că arunc lung, Mister ne spune să jucăm şi scurt.

La golul lor am încercat să ajung mingea, dar era prea departe. Asta se întâmplă când ne retragem. Adversarul e mai aproape de poartă. M-am simţit foarte bine, nu sunt obosit. Mă bucur că am fost la naţională şi nu am stat.

Nu este uşor, mai ales că am avut o deplasare grea în Andorra. Rangelo a avut o deplasare lungă, a zburat mult timp. Îl înţelegem. Puteam să şi câştigăm având în vedere că am condus, dar e bun şi un egal”, a spus Manea.