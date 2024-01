Ciprian Marica, noi detalii despre negocierile pentru transferul lui Alibec. Ce șanse sunt să se facă

După calificarea României la Campionatul European din 2024 s-a discutat foarte mult despre o . Totul pentru ca atacantul să rămână într-o formă foarte bună în acest sezon și să fie luat în considerare pentru lotul lui Edi Iordănescu.

Ciprian Marica, despre șansele ca Denis Alibec să revină la Farul Constanța

În această situație a discutat și Ciprian Marica care a discutat despre . Fostul atacant al “tricolorilor” este de părere că vârful lui Muaither, formația din Qatar, s-ar putea întoarce în SuperLiga în proporție de doar 10%.

“Din câte înţeleg, şansele sunt sub 10%, deci e greu de crezut. Gică Hagi are o relaţie excelentă cu Denis Alibec, au lucrat foarte bine şi Alibec are uşa deschisă, se întoarce când vrea el.

Alibec are şi o vârstă. Aspectul financiar e important şi nu-şi permite Alibec să renunţe la salariul bun de acolo ca să vină la Farul. Nu ne permitem să-i oferim condiţiile de acolo.

De aceea a plecat şi nu văd cum ar putea reveni azi în ţară. A ajuns la o vârstă şi aspectul financiar contează”, a declarat Ciprian Marica, într-un interviu pentru cei de la .

Denis Alibec, despre plecarea din Qatar

Fostul atacant al celor de la Farul Constanța a mărturisit că s-a gândit la o plecare din Qatar. Motivul fiind antrenamentele care au o intensitate mai scăzută față de cele ale echipelor europene. Cu toate acestea, singura variantă pentru Alibec ar putea fi doar echipa lui Gheorghe Hagi. Deoarece fotbalistul nu poate evolua la trei echipe într-un singur sezon.

“Am vorbit și cu Mister, poate mă transfer acum, în iarnă. Ritmul meciurilor e bun, dar antrenamentele de aici nu sunt la fel de intense. Dacă nu am voie să joc la o a treia echipă, pot să mă întorc la Farul.

Problema aici e că joc în banda dreaptă, iar antrenorul mă pune să cobor la nivelul fundașilor centrali. Toată viața am jucat pentru națională. E o șansă unică în viață pentru fiecare jucător. Cum să nu te gândești la Euro, să nu vrei să mergi?”, a spus Alibec, conform celor de la .

60 de meciuri, 22 de goluri şi 15 pase decisive sunt cifrele lui Denis Alibec, la Farul

800.000 de euro este cota de piață a atacantului, potrivit Transfermarkt

100.000 de euro pe lună este salariul lui Alibec în Qatar, la Muaither