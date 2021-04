Ciprian Marica pune tunurile pe FRF după modificarea regulii U21: „O discriminare fantastică!”

Președintele FRF, Răzvan Burleanu, intenționează să propună în cadrul Comitetului Executiv de joi, 29 aprilie, modificarea regulii U21, astfel încât la fiecare meci să fie introduși în teren doi jucători din această categorie și să fie păstrați cel puțin o repriză. Inițiativa sa stârnește, însă, reacții extrem de dure din partea conducătorilor de club.

De pildă, Ciprian Marica, patronul Farului Constanța, echipă aflată în play-out-ul Ligii 2, consideră că această măsură este discriminatorie și aruncă „săgeți” spre mai-marii fotbalului pentru condițiile precare din centrele de copii și juniori.

„Să avem răbdare să investim în copii, bun, dar noi nu avem pe ce să îi instruim. Nu ne ajută infrastructura. Dacă am avea unde să îi învățăm, ar fi altceva, dar când ei se antrenează în condiții care nu sunt propice pentru fotbal, nu ai cum să aștepți rezultate”, susține fostul internațional român.

Ciprian Marica s-a dezlănțuit la adresa FRF. Nu acceptă modificarea regulii U21

„Avem o mare problemă când vorbim de Centrele de Copii și Juniori. Nu avem infrastructură acolo, lipsește cu desăvârșire! Vedem că se fac niște stadioane, vedem prima scenă cum ar veni, dar în spate este o jale totală, bazele sportive sunt în paragină, condițiile în care acești copii se dezvoltă sunt sub nivelul mării.

Despre ce vorbim? Să investim în tineri? Infrastructura nu ne ajută, dacă am avea unde să îi instruim, să le oferim cele mai bune condiții de dezvoltare și apoi să îi forțăm la un nivel superior să joace, da.

Dar când ei pleacă cu un handicap și se antrenează în condiții care nu sunt propice pentru fotbal, nu ai cum să aștepți rezultate și ca ei să aibă o dezvoltare sănătoasă.

Problemele sunt mult mai serioase și ar trebui luate în amănunt încă de la baza lor. Nu avem cum să ajungem sus și să promovăm tineri cu forța, care de fapt nu au valoare.

Este o discriminare fantastică pentru cel care are 30 de ani și ar trebui să joace, care mai are 2, 3 sau 5 ani și trebuie să se lase! Și e nevoit să stea pe banca de rezerve, cu toate că ar merita să joace în pofida unuia pe care trebuie să îl forțezi, cu toate că nu are valoare”, a declarat Ciprian Marica la Pro X.

Răzvan Burleanu înăsprește regula U21

Concret, președintele Federației Române de Fotbal își dorește ca în fiecare meci să fie introduși cel puțin 2 jucători sub 21 de ani, astfel încât unul să rămână pe teren 90 de minute, iar celălalt să bifeze măcar o repriză.

Conducătorii de club atrag, însă, atenția că o astfel de regulă, care nu a mai fost impusă nicăieri în lume, împiedică antrenorii să utilizeze cei mai buni jucători din lot. Cu toate acestea, este greu de crezut că propunerea lui Răzvan Burleanu nu va fi adoptată în Comitetul Executiv de joi, 29 aprilie.

„În ultimul an, în Liga 1 au intrat 30 de milioane de euro, comparativ cu cele 28 de milioane care intră din drepturile TV. 26,3 de milioane reprezintă transferurile lui Man, Mihăilă, Louis Munteanu sau Dima.

Nu-l menționăm și pe Alex Mățan, transferul lui încă nu s-a făcut. Trebuie să acceptăm niște reglementări stricte, să le dăm șansa jucătorilor tineri să joace în Liga 1 și să concurăm cu alte campionate din regiune. Polonia, Croația sau Serbia transferă jucători pe sume mult mai mari.

Adrian Mutu și Mirel Rădoi s-au bazat pe 52 de jucători până acum, dintre care doar Andrei Rațiu nu a evoluat în România. Înseamnă că s-a întâmplat ceva bun, cluburile din România au înțeles că trebuie să acorde mai multe șanse jucătorilor tineri.

În următoarea ședință de Comitet Executiv vom lua o decizie în privința acestei reguli pentru sezoanele următoare. Vom vedea ce hotărâre vom lua în cazul celui de-al doilea jucător U21”, declara șeful de la Casa Fotbalului în urmă cu ceva timp.