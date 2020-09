Ciprian Marica vorbește despre problemele echipei naționale: “Acum căutăm decarul și numărul 9”

Ciprian Marica e de părere că naționala lui Mirel Rădoi se află într-o perioadă în care își caută identitatea și are nevoie în primul rând de un atacant de careu, un număr 9 veritabil și de un decar.

Fostul atacant al naționalei a vorbit la emisiunea lui Ovidiu Ioanițoaia despre misiunea dificilă pe care o are Mirel Rădoi: ,Sunt şi eu curios să văd cum va juca echipa şi ce echipă va alcătui, A acumulat experiență la Under 21, e pasionat și studiază mult. Îl văd implicat și dedicat”.



În același timp, Marica le ia apărarea jucătorilor și crede că jucătorii au nevoie să fie susținuți mai mult și criticați mai puțin:,,Îi blamăm după înfrângeri şi suntem mult prea aspri cu ei fără să ne gândim că de fapt ăştia sunt. Aria de selecţie a noastră este foarte restrânsă”, a explicat Ciprian Marica.

Ciprian Marica este împotriva naturalizărilor pentru națională: ,,Părerea mea s-ar schimba doar pentru Messi”

Finanțatorul lui Farul Constanța s-a arătat indignat de subiectul naturalizărilor la echipa națională, Marica fiind de părere că ar trebui făcute excepții doar în cazul unor fotbaliști de mare valoare precum Messi: ,,Eu sunt mai naționalist, îmi doresc români pentru România. Este părerea mea și mi-o mențin. Poate fi schimbată doar dacă străinul în cauză ar fi Messi, un jucător care să facă diferența meci de meci, nu plombe într-un joc sau altul. Eu am încredere în fotbalistul român și în echipa națională”, a adăugat clar și răspicat fostul număr 9 al naționalei.

Al treilea cel mai bun marcator din istoria echipei naționale a aruncat săgeți și către cei care conduc sportul rege: ,,Nu cred că România are nevoie de jucători naturalizaţi. Cred că România are suficiente valori şi cred că trebuie să investim în sport”, a mai punctat Marica.

“Noi încă ne căutăm numărul 9, ca și identitatea echipei naționale. Arma noastră a fost contraatacul de pe vremea lui Hagi, cu viteza lui Răducioiu. Plus un decar care să ne facă jocul. A venit Mutu și cu mine, am avut viteză. Acum căutăm decarul și numărul 9. Noi nu avem un vârf de viteză, de pătrundere așa cum eram eu. Nu-l avem! Eu sau Răducioiu atacam spațiul liber, căutam profunzimea”.

Ciprian Marica: ,,Antrenorii echipelor naționale nu au licențe…”

Patronul echipei Farul Constanța atacă LPF și FRF și atrage atenția faptului că nici Mirel Rădoi și nici Adrian Mutu nu au licența de antrenor: ,,Dar în același timp consider că este o lovitură pentru Școala de Antrenori din România. Atât de lăudată, dar și de aspră. Și eu am un antrenor fără licență la Farul, dar cred că am luat cea mai bună decizie”.



Fostul număr 9 atrage atenția asupra numărului limitat de jucători care intră în vederea loturilor naționale și crede că jucătorii au nevoie de liniște și încredere: ,,Vedem aceiaşi jucători şi tot de la ei trebuie să ne dorim mai mult şi trebuie să îi facem să joace. Aria de selecție este foarte restrânsă”.

Într-o postare pe contul său personal de facebook, Marica a criticat din nou regula U21: ,,Altfel de ce ne mai chinuim echipele de club cu reguli neprofesioniste ca U21 și cu juniori în teren, dacă noi ne gândim să naturalizăm jucători străini de 28-30 de ani?”, a concluzionat Marica.

