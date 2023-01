Clasamentul eficienței la Survivor România 2023. Răzvan Danciu, eliminat degeaba. Cine e pe primul loc?

Survivor România, reality-show-ul din Republica Dominicană prezentat de Daniel Pavel, a trecut de a treia săptămână de concurs, trei eliminări – Maria Constantin, Maria Lungu și Răzvan Danciu – și deja se prefigurează concurenții cu adevărat eficienți.

Cine e cel mai eficient concurent de la Survivor România 2023?

Statisticile primelor trei săptămâni, chiar dacă nu sunt la fel de relevante ca cele din ultimele trei, având în vedere că, de cele mai multe ori, nu sunt viciate de accidentări, indică totuși un trend în cele două echipe. Și, măcar la nivelul concurenților se pun deja, în discuție, calitățile de lideri atât ai echipei Faimoșilor, cât și ale Războinicilor prin prisma victoriilor obținute.

Iar până acum, conform statisticilor consultate de FANATIK, cel mai eficient concurent este un Războinic, văzut deja, chiar și de rivalii de la Faimoși, drept un adversar de temut. De altfel, Alin Chirilă, căci despre el este vorba, a simțit că ”este pe cai mari” și s-a impus ca lider în echipa lui după ce, în ultimele zile, a reușit să îl domine și pe Andrei Krișan. Linia lui de clasament este una impresionantă: 15 meciuri, 13 victorii, eficiență de 86.7%.

Locul al doilea în clasamentul eficienței este deținut de o Faimoasă. , are și cele mai multe jocuri ”în picioare” dintre toți concurenții de la Survivor, 18, iar 13 au consemnat victoria indubitabilă a concurentei, statistica indicând că a câștigat 72,2% dintre meciuri.

Locul al treilea este disputat de alți doi Faimoși, doi dintre cei care s-au certat ca la ușa cortului în cea mai recentă ediție a show-ului din Republica Dominicană. Mai exact, Carmen Grebenișan are un mic avantaj în fața lui DOC, acesta din urmă încercând, cumva, să se impună ca lider al Faimoșilor.

Mai exact, dacă a surprins pe toată lumea cu 8 victorii în cele 12 meciuri jucate (eficiență 66,7%), DOC a reușit să se impună – deși nu este printre concurenții tocmai tineri – în 11 dintre cele 17 meciuri (64,7%).

Andrei Neagu de la Războinici, cel mai slab concurent

Exceptând-o pe , Andrei Neagu pare să fie cel mai slab concurent din cadrul show-ului filmat în jungla din Republica Dominicană.

Mai exact, el a reușit să obțină doar 3 victorii în cele 12 meciuri disputate, fiind ”victima” favorită a Faimoșilor în înfruntările de la Survivor. Nici guralivul războinic Robert Moscalu nu stă mai bine în clasament, Războinicul reușind să piardă 9 dintre cele 14 meciuri jucate și să aibă o eficiență de doar 35,7%.

În schimb, Răzvan ”Efectiv” Danciu a avut o eficiență superioară colegilor săi și, aflat la duel cu Andrei Neagu și Codruța Began, a plecat acasă. Asta în ciuda faptului că a câștigat 6 dintre cele 16 meciuri și a obținut un procent al eficienței de 42,9%. Mai mult și decât Codruța, care se poate lăuda cu 6 victorii în 15 meciuri, adică eficiență de 40%.

Kamara, cel mai slab dintre Faimoși

Conform datelor consultate de FANATIK, Kamara este cel mai slab dintre Faimoși când vine vorba de eficiență. E adevărat, ajuns ca înlocuitor pentru Sebastian Dobrincu, accidentat, a reușit să câștige mai multe meciuri decât ”titularul” din echipa Faimoșilor.

Astfel, Kamara are o eficiență de 36,4% (4 jocuri câștigate din 11), Sebastian Dobrincu reușind o singură victorie în cele patru meciuri disputate. În clasamentul Faimoșilor sunt însă concurenți cu mult mai buni decât Kamara și care nu au o legătură strânsă cu sportul, așa cum are cântărețul care are înregistrate trei medalii de campion mondial la fotbal cu echipa națională a artiștilor. De exemplu, Jorge – 14 meciuri, 8 victorii, eficiență 57,1% – sau Vica – 13 jocuri, 7 victorii, 53,8%.

Când vine vorba de echipa Războinicilor, așa cum a subliniat și Codruța Began care a lăudat-o, Alexandra Porkolab este, de departe, cea mai eficientă fată a echipei. Are 13 meciuri, 8 victorii și o eficiență de 61,5%, la mare distanță de competitoarele ei, Andreea Moromete sau Alexandra Ciomag, care au obținut doar jumătate din punctele jucate.

Remus Boroiu și Ionuț Iftimoaie sunt surprizele nu tocmai plăcute de la Faimoși, cei doi sportivi reușind să obțină mai puține puncte decât se aștepta lumea, fiind întrecuți de simpaticul Dan Ursa de la Războinici, decanul de vârstă al echipei.