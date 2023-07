Claudia Ghițulescu aruncă showbiz-ul în aer! Vedeta se mărită! Ce vrea de la soț

Claudia Ghițulescu se gândește la clipa în care va fi din nou mireasă. În exclusivitate pentru FANATIK, frumoasa artistă a dezvăluit și cum și-ar imagina viitoarea nuntă. În plus, interpreta a vorbit și despre calitățile pe care le caută la bărbatul care ar putea să o facă fericită.

Claudia Ghițulescu, o femeie curtată: “Aștept momentul în care să mă îndrăgostesc”

Îndrăgita solistă de muzică populară a recunoscut că Cu toate acestea, Claudia Ghițulescu așteaptă să apară în viața ei bărbatul care să-i fure inima. În ceea ce privește calitățile pe care le caută la un domn, artista are o listă lungă de atribute care trebuie bifate.

ADVERTISEMENT

“Sunt destul de curtată, ca să zic așa. Aș minți să nu recunosc asta. Doar aștept momentul în care să mă îndrăgostesc cu adevărat și să iubesc. Sunt multe calități pe care le caut la un bărbat. În primul rând, să îmi placă mie.

Dacă există acea chimie mentală, fizică, e totul minunat. Chimia e foarte importantă pentru mine. Aș vrea să mă facă să îl iubesc. Iar dacă reușește să facă acest lucru, înseamnă că are destule calități.

ADVERTISEMENT

Mi-a spus cineva la un moment dat printr-un mesaj: ‘Ești atât de frumoasă în costum popular, încât te-aș pune în vitrină’. A fost un compliment care mie mi-a plăcut foarte mult”, a declarat Claudia Ghițulescu pentru FANATIK.

Claudia Ghițulescu vrea să facă nuntă luxoasă: “Am experiență”

Trecută printr-un mariaj, artista știe cu exactitate cum și-ar dori să arate viitoarea nuntă. Ne-a dezvăluit că încă nu . În schimb, ar vrea ca locația să fie una de vis, luxoasă. Dar până când va ajunge din nou în fața altarului, interpreta se axează pe muncă.

ADVERTISEMENT

“M-aș mai vedea mireasă, abia aștept. Nu am un anumit model în minte de rochie de mireasă. Dar le-aș lăsa pe persoanele de specialitate să se ocupe de acest lucru.

Aș merge la un designer și am proba să văd ce mi-ar plăcea. Iar referitor la nuntă, aș vrea să fie într-o locație luxoasă. Aș face o nuntă mult mai frumoasă față de cea pe care am avut-o.

Iar nunta mea a fost una frumoasă, dar aș face una care să o întreacă pe aceea. Acum am și experiență, știu ce îmi doresc. Cred că aceasta este cea mai frumoasă perioadă a vieții mele.

ADVERTISEMENT

Am scăpat de pandemie, am înregistrări noi, am cântece noi, am multe proiecte și cântări. Nu simt că lipsește ceva din viața mea în momentul de față. Sunt foarte fericită. Am terminat și un master. Acum mă ocup de carieră și asta mă împlinește”, a mai spus Claudia Ghițulescu.

Celebra interpretă, înșelată de fostul soț: “Am simțit că mă înșală”

Solista de muzică populară și-a deschis sufletul în fața noastră și a vorbit despre un episod dureros din viața ei. Fostul soț, cu care la vremea respectivă era și însărcinată, a înșelat-o.

Claudia Ghițulescu a declarat că intuiția a fost cea care a ajutat-o și a simțit că fostul partener de viață este infidel. Cu toate că gestul bărbatului nu are circumstanțe atenuante, vedeta spune că l-a înțeles în acea perioadă, și se bucură că a reușit să treacă cu bine peste acele momente dificile.

“În perioada în care am fost eu însărcinată, l-am înțeles și pe fostul soț. Unii bărbați acceptă acea perioadă, alții nu o acceptă. Sunt anumite momente în viață când femeia nu poate să fie prezentă în căsnicie. Atunci bărbatul se poate duce într-o altă direcție.

Eu eram atunci într-o perioadă în care rămăsesem însărcinată, voiam copil. Am simțit că mă înșală. Era puțin agresiv verbal. Cum eram însărcinată în patru luni luasem câteva kilograme în plus, iar el îmi spunea că m-am îngrășat. Sunt și bărbați care înșală și nu își respectă soția”, a mai adăugat Claudia Ghițulescu pentru FANATIK.