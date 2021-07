Claudia Nechita acuză arbitrii după ce a fost eliminată în sferturile turneului olimpic de box: „Dacă eram japoneză, poate aș fi câștigat”

Dacă ar fi câștigat, Claudia Nechita și-ar fi asigurat cel puțin medalia de bronz la JO 2020. Ar fi fost prima medalie din istoria României la box feminin.

După prima rundă, trei arbitri i-au acordat avantaj japonezei Sena Irie, scor 10-9. În a doua rundă, toți cei cinci arbitri au acordat 10-9 pentru Sena Irie, iar în final nipona s-a impus cu 3-2 și are asigurată medalia de bronz.

Claudia Nechita, atac la decizia judecătorilor: „A avut un mic avantaj”

Dezamăgită și cu lacrimi în ochi după eliminarea de la turneul olimpic, Claudia Nechita a acordat un interviu la zona mixtă, unde a declarat că și-a dorit victoria azi, dar nu a știut ce să facă.

„Mi-am dorit foarte mult această victorie. Dar nu am ştiut să-o obţin. În momentul ăsta, atât am putut. Am vrut prea mult şi nu ştiu, din dorinţa asta prea mare…

Cred că dacă nu era japoneză, aş fi câştigat meciul. Publicul a fost de partea ei, a avut un mic avantaj, dar acum nu vreau să reclam şi să dau vina pe arbitri.

Atât am putut astăzi. Am încredere şi voi merge înainte şi sunt sigură că locul meu este acolo sus”.

Povestea de Oscar a Claudiei Nechita a ajuns la final

Crescută doar de bunica ei, a luat în piept greutăţile de mică. A muncit pentru fiecare leu, iar la 28 de ani şi-a împlinit visul: a mers la Tokyo să se bată pentru medalie. Renta viageră ar fi ajutat-o să câştige meciul vieţii, cu sărăcia.

Claudia a avut şi un moment de cumpănă, în care a vrut să renunţe la box. „A fost o situaţie critică, când chiar nu se mai putea, am plecat să joc la o echipă de fotbal. Acolo ne dădeau nişte bani, cazare”

Antrenorul Lăcătuş a ajutat-o să treacă peste toate greutățile! Pe ea şi pe colega de la box, Perijoc. „Am stat 4 ani de zile la dânşii acasă. Ne-au tratat ca pe copiii lor, copiii lor sunt ca fraţii noştri.

Mai bine mă simţeam la dânsul acasă decât la mine acasă, la mine parcă sunt musafir, că mă duc rar”, a mai spus Claudia.

Prima victorie a boxului feminin românesc la Jocurile Olimpice

La Tokyo, Claudiu Nechita a obținut prima victorie la Jocurile Olimpice din istoria boxului feminin românesc. , despre care a spus că o cunoaște și că este vedetă în țara sa, însă nu s-a lăsat deloc intimidată de ea. Maria Nechita a învins-o pe Ramla Ali (Somalia).

Românca s-a impus la puncte, după o decizie în unanimitate, 5-0 (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27). Ramla Said Ahmed Ali a fost purtătoarea de drapel a delegaţiei Somaliei la JO de la Tokyo.

Miercuri, România a la canotaj, un aur și un argint, astfel că totalul delegației noastre a ajuns la trei medalii.