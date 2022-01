Claudia Pătrașcanu și Gabi Bădălău au îngropat securea războiului de dragul copiilor: „Am învățat să iert”

Gabi Bădălău și Claudia Pătrașcanu s-au despărțit cu scandal în 2019, după trei ani de căsnicie. Procesul de divorț încă nu s-a încheiat și între ei au existat mai multe neînțelegeri în privința custodiei celor doi băieți ai lor.

Totuși, de dragul micuților, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău par să îngroape securea războiului și s-au reunit pentru a-l sărbători pe Nicolas, fiul lor, care a împlinit 5 ani.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău, din nou împreună

Cel puțin pentru o zi, Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au lăsat deoparte neînțelegerile și au sărbătorit, ca o familie, ziua de naștere a băiețelului lor, Nicolas.

ADVERTISEMENT

Cântăreața a publicat pe rețelele de socializare mai multe imagini în care apare împreună cu fostul partener, bucurându-se de petrecere alături de cei mici.

Vezi această postare pe Instagram

Printr-o intervenție telefonică, la Antena Stars, Claudia Pătrășcanu a explicat că, pentru ea,

ADVERTISEMENT

„Părinții trebuie să meargă împreună la evenimentele importante. Probabil, fiecare dintre noi, vom avea o altă familie, important e să fim acolo când trebuie. Cred că dorința oricărui copil este ca părinții să unească acolo, la acele evenimente.”, a spus Claudia Pătrășcanu.

Claudia Pătrășcanu l-a iertat pe Gabi Bădălău

Odată cu trecerea timpului, artista spune că l-a iertat pe fostul soț. Chiar dacă nu a existat un moment în care ei să se așeze la masă și să discute despre toate cele întâmplate, Claudia Pătrășcanu este de părere că nu este important să-ți ceri iertare, ci să nu mai repeți greșeala.

ADVERTISEMENT

„Eu cred că nu este cel mai important din lume să-ți ceri iertare, eu consider că trebuie să-ți dai seama, să nu mai repeți greșeala. Am învățat în toată această perioadă, un pic dură, să iert.

Eu am înțeles foarte multe și mă bucur că am trecut peste, că acum sunt bine, că sunt liniștită, că sunt sănătoasă, să-i cresc pe cei doi copii ai noștri și să-i cresc cu Gabi.”, a declarat artista.

ADVERTISEMENT

Claudia Pătrășcanu și-a regăsit liniștea cu ajutorul credinței

După momentele grele prin care a trecut, Claudia Pătrășcanu s-a refugiat în credință. Artista și-a regăsit liniștea cu ajutorul unui duhovnic și spune că este mai apropiată de Dumnezeu ca niciodată.

Își dorește ca procesul să se finalizeze, pentru a se putea concentra asupra lucrurilor care pentru ea contează cu adevărat.

ADVERTISEMENT

„Chiar daca vreau să divorțez, nu ține doar de mine și atunci încerc să nu mă mai gândesc. Și atunci zic ‘Doamne, las totul în mâinile tale. Cum consideri tu, așa să fie.’ Am încredere că se va finaliza, orice început are și un sfârșit. Eu consider că acest divorț în instanță a fost, așa, o presiune, o nebunie. Nu știu ce s-a întâmplat, dar cred că nu își avea rostul. Puteam să divorțăm foarte frumos, liniștit și nu mai ajungeam aici.

Astea sunt încercări. În viața mea a apărut un mare duhovnic și datorită lui am reușit să trec peste această perioadă neagră din viața mea. În momentele cele mai grele din viața mea m-am refugiat în Casa Domnului, la rugăciuni, la slujbe și, în continuare, o să fac asta toată viața mea.”, a încheiat Claudia Pătrășcanu.