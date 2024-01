Claudia Puican nu e de acord cu Armin Nicoară. L-a pus să-și ceară scuze de la Georgiana Lobonț. Ce răspuns a primit: „Atunci când tu omori pe cineva…”

Georgiana Lobonț a dezvăluit că fina sa, Claudia Puican, a sunat-o și și-a cerut scuzele în numele soțului său. Artista, însă, nu-l poate ierta pe Armin Nicoară pentru scandalul pe care l-a provocat.

Claudia Puican a sunat-o pe Georgiana Lobonț după scandalul izbucnit de la bani

De curând, lumea showbizului a fost zguduită din temelii de un nou scandal, izbucnit între două persoane la care puțini s-ar fi așteptat. În cadrul unei emisiuni televizate,

ADVERTISEMENT

Afirmațiile nu i-au plăcut deloc artistei, care nu s-a mai abținut. Vedeta acumulase deja mai multe nemulțumiri, iar acesta a fost momentul în care a răbufnit și a spus tot ce avea pe suflet.

Cu toate că erau rude, au mers în numeroase vacanțe împreună, iar Georgiana Lobonț îi permitea saxofonistului tot felul de glume, acum este de părere că acesta este gelos pe succesul său și asta l-a împins să-i aducă acele acuzații.

ADVERTISEMENT

„Eu nu am ce să spun mai mult decât se vede prin tot ceea ce fac. Cred că succesul meu deranjează foarte multă lume care este în același domeniu de activitate cu mine. Pentru că succesul pe care eu îl am vine din munca pe care eu o depun zi de zi, efortul uriaș pe are eu îl depun, eforturile pe care eu le-am depus încă de când am început să cânt.

Dar mai cu seamă de când sunt căsătorită, de opt ani, iar rezultatele pe care le-am avut au stârnit multă… Eu nu vreau să apar prin scandal, eu vreau să apar cu muzica mea, deci tot ceea ce încerc să fac, eu încerc să fac prin cântatul meu, nu mă leg de nimeni.

ADVERTISEMENT

Eu nu mă duc la televizor ca să vorbesc de X, Y, Z, nu mă duc să bag râcă, să mă cert cu nimeni, vorbesc pur și simplu de viața mea și cariera mea”, a declarat Georgiana Lobonț pe InstaStory, conform

Nu i-a acceptat scuzele lui Armin

Implicată fără voia sa în scandal a fost și Claudia Puican, care este acum prinsă între nașă și soț.

ADVERTISEMENT

Ba chiar a făcut primul pas, a sunat-o pe Georgiana Lobonț și și-a cerut scuze, apoi l-a pus pe Armin să vorbească. Cu toate acestea, cântăreața nu s-a lăsat deloc înduplecată.

„Eu nu mă cert cu nimeni! Mie dacă are cineva să-mi spună ceva, să-mi spună! Exact asta s-a întâmplat și cu Armin. Eu conduceam și m-am trezit în direct că am fost sunată de Armin să-mi zică că mă iubește și după să-mi spună că sunt datoare cu nu știu ce. Eu nu sunt datoare la nimeni cu nimic! Eu sunt foarte deranjată de tot ceea ce Armin face.

M-a sunat fina Claudia și și-a cerut scuze pentru soțul ei, după care a pus pe speaker ca să vorbească și Armin, să-și ceară scuze, dar atunci când tu omori pe cineva… e foarte greu să-l învii. E dureros!”, a completat Georgiana Lobonț.