Claudiu Bălan, dezamăgit după FC U Craiova – Sepsi 1-1: „Trebuia să ținem de scor!”

Pentru FC U Craiova, a marcat Claudiu Bălan (minutul 51), iar unicul gol al oaspeților a fost semnat de Kevin Luckassen (minutul 57).

Claudiu Bălan, dezamăgit după FC U Craiova – Sepsi 1-1

susține că FC U Craiova trebuia să securizeze rezultatul, la scorul de 1-0. Totodată, atrage atenția la faptul că trebuie să acumuleze mai multe puncte.

„Mă bucur că am reușit să înscriu. Dar, prin prisma faptului că am avut 1-0, trebuia să ținem de scor. Am făcut un pas înapoi fără să pună ei presiune pe noi.

A venit acest gol după o greșeală. Ca și joc, cred că suntem în creștere, dar trebuie să acumulăm mai multe puncte. Indiferent cine antrenează, noi trebuie să ne facem datoria”, a declara Claudiu Bălan, la finalul partidei cu Sepsi.

Robert Popa: „După ce am primit golul, ne-am pierdut!”

„E adevărat că ușor, ușor ne creăm anumite automatisme. Eu zic că acest 1-1 este un rezultat foarte bun pentru noi, având în vedere în ce situație ne aflăm, la două zile după demiterea lui Flavius Stoican.

După ce am primit golul, ne-am pierdut. Am încercat să-mi motivez colegii. Eu mă pregătesc foarte bine, iar, când o să mi se ofere ocazia să fiu titular, o să fiu acolo.

Ne a surprins plecarea lui Stoican, pentru că luni și marți am făcut antrenamente. Era o atmosferă faorte bună și, dintr-odata, a plecat”, a spus și Robert Popa.

Dan Vasilică: „Am luat un gol pe o nesincronizare!”

„Ne pare rău că nu am reușit să luăm toate punctele, ne-am dorit foarte tare. Ne doream și aveam și încredere că o să le luăm. Din păcate, nu am reușit.

Pe final, am închis cât s-a putut jocul. Am luat un gol pe o nesincronizare, trebuia să fim puțin mai atenți acolo. Știam ce avem de făcut acolo. Penru noi, este un dezavantaj lipsa suporterilor”, a declarat Dan Vasilică, antrenorul interimar al celor de la FC U Craiova.

FC U Craiova se află pe locul 13 din Liga 1, cu 14 puncte obținute după 15 meciuri jucate.

În următoarea etapă de campionat, FC U Craiova va juca, acasă, împotriva campioanei CFR Cluj. Partida va avea loc sâmbătă, 20 noiembrie.