Claudiu Niculescu șochează: „Am fost aproape să ajung la Steaua. Mi-aș fi dorit să lucrez cu el”

Claudiu Niculescu a dezvăluit că a fost dorit de FCSB și chiar a luat în calcul oferta rivalilor, după ce a fost dorit de antrenorul de atunci al echipei lui Gigi Becali.

„Clau-gol” a scris istorie în tricoul lui Dinamo, alături de Ionel Dănciulescu fiind unul dintre cele mai tari cupluri de atacanți din istoria recentă a campionatului României: N&D.

Niculescu este unul dintre cei mai iubiți jucători ai lui Dinamo de către galeria „câinilor roșii”, care a îmbrăcat tricoul alb-roșu timp de mai bine de șapte ani, în trei perioade diferite: 97 de goluri în 191 de partide.

Claudiu Niculescu a recunoscut că ar fi vrut să lucreze cu Olăroiu la FCSB

Claudiu Niculescu îl respecta și îl admira foarte mult pe Cosmin Olăroiu, antrenorul de atunci al FCSB și a luat chiar în calcul să lucreze cu el în Ghencea: „Aș fi avut posibilitatea fiindcă m-am întâlnit odată cu Oli, în 2006, 2007, la o cafenea pe Dorobanți. Am stat puțin de vorbă, atunci mi-a zis că mă vrea la Steaua!”, a surprins noul antrenor al Concordiei Chiajna, invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu Ioanițoaia”.

Chiar dacă și-a dorit să lucreze cu Olăroiu, nu a putut să trădeze culorile și suporterii lui Dinamo, mai ales în Ștefan cel Mare a cunoscut cele mai frumoase clipe din carieră: „Dacă vreau să vin… Chiar nu puteam, am făcut cele mai mari performanțe la Dinamo. N-am putut să merg, deși îmi doream foarte mult să lucrez cu el. Foarte mult”, a explicat sincer Niculescu.

Fostul atacant al lui Dinamo a mărturisit că ar fi plecat de la Dinamo pentru a lucra cu Cosmin Olăroiu, dacă era vorba de orice altă echipă: „Am refuzat oferta de a juca la Steaua! Și iată că Oli a dovedit că este un mare antrenor. Mi-aș fi dorit să lucrez cu el, dar, din păcate, nu s-a putut. Dacă era la orice altă echipă, cu siguranță mă duceam!”, a mai spus dinamovistul.

Ionel Dănciulescu este cel mai bun marcator al Stelei contra lui Dinamo

Ionel Dănciulescu, prietenul și coechipierul lui Claudiu Niculescu, care a devenit și el un simbol al lui Dinamo, a jucat nu mai puțin de trei ani pentru Steaua București, fiind cel mai bun marcator al „militarilor” contra rivalilor din Ștefan cel Mare cu opt goluri, reușind să cucerească două titluri de campion și o Cupă a României, înscriind 66 de goluri în 146 de meciuri.

Deși a jucat la Dinamo nu mai puțin de 12 ani, Ionel Dănciulescu are mai multe goluri în derby pentru Steaua decât pentru Dinamo. Atacantul a marcat cinci goluri în poarta Stelei în derby, în timp ce împotriva lui Dinamo a marcat cu trei mai multe.

Celălalt membru al N&D, Claudiu Niculescu, a declarat că s-a pregătit pentru cariera de antrenor încă de când era pe teren și a „furat” meserie de la mai mulți antrenori: „Toți au fost antrenori buni, cu nea Ando am luat eventul. Cu Rednic am avut cele mai mari performanțe ca jucător. Am terminat pe locul 2 în clasamentul golgeterilor în Europa League, golgeterul campionatului. 2006-2007 a fost cel mai bun sezon al meu din carieră. De la fiecare antrenor am avut de învățat și am furat ce-am crezut eu că mă poate ajuta în carieră”, a spus Claudiu Niculescu.

