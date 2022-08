Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit un an de la căsătorie. Cum au sărbătorit această zi specială

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au sărbătorit un an de la căsătorie și se iubesc la fel de mult ca în prima zi. Amândoi și-au transmis unul altuia câte un mesaj de dragoste cu această ocazie specială.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda au împlinit un an de la căsătorie

Pe 14 august s-a împlinit un an de când Cleopatra Stratan și Edward Sanda au făcut un pas foarte important în relația lor, și anume . O săptămână mai târziu, cei doi s-au cununat și religios.

ADVERTISEMENT

Cei doi artiști au marcat prima aniversare a căsătoriei printr-o ieșire la un restaurant luxos din Capitală.

“1 an de când am spus ‘Da’! Te iubesc infinit, regina mea! 1 an plin de trăiri și sentimente unice! Mulțumesc că exiști în viața mea în fiecare zi!”, a fost mesajul lui Edward Sanda pentru partenera lui de viață, postat pe Instagram.

ADVERTISEMENT

La rândul ei, Cleopatra Stratan a postat un mesaj emoționant pentru soțul ei, exprimându-și sentimentele sincere față de acesta.

“Te iubesc dintotdeauna pentru totdeauna! Astăzi împlinim 1 an de când ne-am unit oficial destinele!”, a scris cântăreața în dreptul unei fotografii din ziua nunții.

ADVERTISEMENT

Cleopatra Stratan și Edward Sanda s-au logodit în octombrie 2020, chiar în ziua în care artista și-a sărbătorit majoratul.

Cântăreața avea 18 ani, iar partenerul ei 23 de ani atunci când au făcut pasul cel mare, în vara anului trecut. Nunta a avut loc într-un cadru restrâns, doar apropiații fiind alături de ei.

ADVERTISEMENT

Cum reușesc Cleopatra Stratan și Edward Sanda să nu se certe niciodată

Recent, Cleopatra Stratan a dezvăluit care este . Deși sunt căsătoriți de un an, cei doi nu au avut conflicte până acum datorită faptului că discută deschis despre orice problemă.

ADVERTISEMENT

Fiica lui Pavel Stratan a spus că ea și soțul ei se așază și discută calm despre orice. În acest fel evită discuțiile tensionate și rezolvă orice problemă.

În plus, amândoi sunt foarte calmi în momentele tensionate, după cum a recunoscut tânăra cântăreață.

“Noi suntem doi oameni extrem de calmi în momente tensionate. Nu ne certăm niciodată, pentru că știm că nu rezolvăm nimic.

Când vine o problemă ne așezăm și discutăm. Îmi place că e la fel de copilăros ca mine.”, a povestit Cleopatra Stratan în cadrul emisiunii , de la Pro TV.