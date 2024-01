Clipe de coșmar pentru Maria Dragomiroiu. „M-a apucat de păr din mijlocul capului și mă târa”

Din exterior, Maria Dragomiroiu duce o viață de vis, însă lucrurile nu au fost mereu roz. În trecut, îndrăgita cântăreață a îndurat umilințe cumplite din partea bărbatului cu care credea că își va petrece tot restul vieții.

Momentele de coșmar pe care le-a trăit Maria Dragomiroiu

Maria Dragomiroiu este una dintre cele mai iubite cântărețe de muzică populară de la noi din țară, iar în prezent are o viață frumoasă, pe care oricine și-ar dori să o trăiască.

și împreună se bucură de copii și de nepoți. Dar puțini știu că marea artistă a mai fost căsătorită o dată. A făcut pasul cel mare la 20 de ani.

Dar cu toate că a crezut că a găsit bărbatul cu care își va petrece tot restul vieții, nu a fost așa. Căsnicia cântăreței a fost marcată de înțelegeri, bărbatul nefiind de acord cu dorința ei de a evolua.

Maria Dragomiroiu a vorbit despre această traumă în emisiunea La Măruță și a dezvăluit că soacra a fost cel care l-a instigat pe fiul său împotriva ei,

„Cred că din cauza soacrei s-a întâmplat, ea fiind o femeie foarte rea. A fost bine cât am fost la început. Problemele au apărut în momentul în care eu am vrut să evoluez. Toată viața mea am vrut să fac ceva.

Eu am fost motorul familiei. Lui îi plăcea foarte mult să stea la televizor, să se uite la videouri. Nici asta nu m-a deranjat. Îl deranja pe el pentru că eu plecam în spectacole. Luam trenul și plecam unde eram chemată. Aici a început ruptura noastră pentru că el nu a putut să țină pasul cu mine”, a declarat Maria Dragomiroiu, conform

A fost bătută și târâtă de păr

Maria Dragomiroiu a dezvăluit că bănuia că fostul soț era cu o altă femei în casa mamei lui, așa că s-a dus să vadă ce se petrece. Nu a fost primită înăuntru, iar după ce a stat două ore în frig, bărbatul a apărut pus pe harță.

Acesta a aruncat-o în lift, a lovit-o și a târât-o de păr chiar în fața oamenilor care încercau să o scoată din mâinile lui. „Eram acasă și l-am sunat. Nu mi-a răspuns și am sunat-o pe soacra mea și nu mi-a răspuns nici ea. Am zis că este la soacra mea precis în garsonieră cu o femeie. Am luat un taxi și când am ajuns la lift, în cabina liftului era soacra mea.

Am văzut-o că intră într-o panică și în momentul acela mi-am dat seama că știe ceva. În timp ce liftul urca, am coborât și a început să vorbească foarte tare ca să se audă de acolo. I-am spus că de acolo nu plec. Am rămas pe scară, acolo am stat 2 ore în frig pe scara blocului și s-a ivit un vecin să îmi spună să intru să mă încălzesc sau să beau un pahar cu apă.

A ieșit el din cameră și a intrat la omul ăsta în casă și a început să facă urât. Am ieșit afară, a venit liftul, a apărut și soacra mea. M-au aruncat în lift, mi-a dat un pumn în cap, s-a oprit liftul.

Ea a zis: ‘Du-o mă acasă și o omoară!’. Atunci el m-a apucat de păr din mijlocul capului și mă târa. Eu plângeam. Oamenii trăgeau de el într-o parte și de el în alta, iar el nu și-a dat drumul până nu a plecat cu tot părul. Un an de zile am stat fără niciun fir de păr acolo”, a povestit Maria Dragomiroiu.