Clipe de groază pentru Pierre Gasly. Monopostul său a luat foc, la boxe, în Singapore! Video

Cum ziua de vineri, în , este dedicată antrenamentelor libere, puțini erau cei care anticipau că în Singapore vom avea parte de probleme. Și totuși așa a fost. Pierre Gasly intrase la boxe și aștepta ca mecanicii să parcheze monopostul Alpha Tauri când . Din fericire, incidentul a rămas fără urmări.

Episodul surpriză s-a petrecut în a doua sesiune de antrenamente libere. Pe la mijlocul acesteia. Pierre Gasly a ajuns la standuri fără probleme. Și aștepta momentul ca monopostul să fie pus în boxă.

Însă, în timp ce mecanicii efectuau manevrele de parcare, iar francezul era încă în cockpit, brusc, zona superioară a mașinii AlphaTauri a fost cuprinsă de flăcări.

Pierre Gasly certainly felt the heat in FP2! 🔥

The AlphaTauri mechanics were quick to douse the flames licking around the Frenchman’s airbox 👏

📹 x

— Autosport (@autosport)