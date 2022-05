Clipe grele pentru Gina Pistol. Ce i-au transmis medicii: “Nu-mi venea să cred”

Prezentatoarea emisiunii Chefi la cuțite a trecut prin clipe grele în perioada sarcinii. Vedeta a spus abia acum ce i-au transmis medicii care au urmărit-o pe parcursul celor 9 luni, dar și de ce a ținut sarcina secretă.

Gina Pistol, momente dificile în sarcină. Prin ce a trecut blondina

Gina Pistol a devenit mamă în urmă cu un an și două luni, când niciun doctor nu-i dădea foarte multe șanse. a fost luată prin surprindere, însă medicii i-au spus că există posibilitatea să piardă sarcina.

A fost nevoită să stea o perioadă destul de lungă la pat pentru a fi sigură că totul este în regulă, motiv pentru care frumoasa blondină nu le-a spus părinților despre minunea din pântecele sale. Iubita lui Smiley nu avea voie să care nimic.

„În condițiile în care eu eram într-o perioadă extrem de grea. O lună de zile am stat la pat, riscam să pierd sarcina și cum să ne anunțăm părinții când nu știam pe ce drum suntem.

Ținând cont că medicii mi-au zis că am 0,01 șanse să rămân gravidă. Știința se bătea cap în cap cu… Nici când eram însărcinată nu-mi venea să cred că sunt. O lună întreagă am stat doar în pat.

Aveam voie să mă ridic din pat doar ca să mă duc la baie. Nici o sticlă cu apă nu aveam voie să ridic. Mă mai ridicam și ca să mă rog, iar asta m-a ajutat mult”, a mărturisit Gina Pistol, într-un podcast de pe Youtube.

Gina Pistol și Smiley, părinții unei fetițe

Smiley a declarat la rândul său că venirea pe lume a fiicei sale, Josephine Ana, este o minune. Cântărețul și partenera sa de viață se bucură de , precizând că nașterea acesteia este o bucurie imensă, un dar de la Dumnezu.

„Sarcina Ginei și copilul nostru e o minune, e un dar de la Dumnezeu, altfel nu pot să-mi explic ce s-a întâmplat.

Noi am primit tot momentul și toată povestea asta și am tratat fiecare moment și cu bune și cu rele fix cu mare bucurie, chiar dacă am trecut prin momente de panică, nervi, supărări, le-am primit fix cu bucurie”, a completat artistul.