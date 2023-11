Coaliția vrea să reducă risipa luând la țintă asistații sociali. Controale la cei ce primesc ajutor de stat

Coaliția va începe în curând structurarea bugetului pe anul viitor, buget care va fi marcat, la fel ca și în acest an, de presiunea menținerii deficitului bugetar sub control. Pentru a ține cheltuielile guvernamentale sub control, liderii coaliției par să fi luat la țintă cheltuielile cu asistență socială, dorind verificarea beneficiarilor acestor ajutoare. Aproape 900.000 de persoane primesc indemnizație de handicap în România, în timp ce puțin peste 160.000 de persoane sunt beneficiarii venitului minim garantat.

Asistații sociali, luați la puricat

Liderii coaliției vor ca cele aproape 900.000 de dosare de asistență socială să fie verificate, în condițiile în care nu cred că toate aceste dosare sunt justificate. Controalele ar urma să aibă loc în toată țara, urmând ca aceste dosare să fie verificate unul câte unul, urmând a fi vizate persoanele cu handicap, însoțitori ai persoanelor cu handicap și persoanele fără venit.

ADVERTISEMENT

Informația a apărut pe surse, din ședința liberalilor care s-a desfășurat zilele trecute la Sinaia. Discuțiile din rândul liberalilor au vizat cheltuielile cu asistență socială, în condițiile în care au susținut că numărul beneficiarilor ar fi mult prea mare.

Acest lucru apare ca necesar în condițiile în care, și pentru bugetul pe anul viitor, deficitul bugetar va trebui să fie menținut sub pragul aprobat de Comisia Europeană. Astfel, , liberalii ar fi căzut de acord asupra unui deficit de 3,9%. Asta în condițiile în care premierul Marcel Ciolacu a declarat că ținta este un deficit de 4,5% din PIB.

ADVERTISEMENT

„Vreau să fim foarte atenți pe ceea ce propunem ca proiecte pentru anul 2024! Avem un angajament asumat la nivelul Coaliției, ca bugetul să treacă până la sfârșitul sesiunii parlamentare. Trebuie să alegem ce este cu adevărat prioritar pentru români, nu vom finanța ambiții electorale!”, ar fi declarat președintele PNL, Nicolae Ciucă, potrivit surselor politice, citate de .

La ședința din Sinaia s-ar fi discutat și , o altă măsură agreată la nivelul coaliției pentru reducerea cheltuielilor publice. Pe de altă parte, liberalii s-ar fi declarat de acord cu continuarea acordării ajutorului de 250 lei pentru alimente, și după luna iunie 2024, dat fiind contextul electoral.

ADVERTISEMENT

Aproape 900.000 de persoane, indemnizație de handicap

Potrivit celor mai recente date ale Ministerului Muncii, în România, la finalul lunii iunie beneficiau de indemnizația de handicap nu mai puțin de 899.066 de persoane. „Dintre acestea, 98,20 % (882.911 persoane) se află în îngrijirea familiilor şi/sau trăiesc independent (neinstituţionalizate) şi 1,80 % (16.155 persoane) se află în instituţiile publice rezidenţiale de asistenţă socială pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (instituţionalizate) coordonate de Ministerul Muncii şi Solidarității Sociale prin Autoritatea Naţională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilităţi”, arată statistica oficială a Ministerului Muncii.

În ceea ce privește evoluția numărului beneficiarilor acestei indemnizații, la finalul lunii iunie 2018, acesta era de 805.000, ceea ce înseamnă o creștere cu aproape 100.000 în ultimii cinci ani. La finalul anului 2006, numărul beneficiarilor era de puțin sub 500.000.

ADVERTISEMENT

Circa jumătate dintre beneficiarii acestui ajutor sociale primesc indemnizație de handicap accentuat, sunt patru grade de handicap, iar indemnizația lunară se ridică la suma de 317 lei, la care se adaugă un venit complementar de 132 de lei. Indemnizația de handicap a fost majorată în acest an cu rata inflației, 13,8%, adică 38 de lei, ceea ce înseamnă că aceste persoane vulnerabile trebuie să se descurce cu circa 450 lei pe lună.

Pe lângă aceștia, statul mai ajută circa 160.000 de persoane, beneficiari ai venitului minim garantat. Suma medie lunară plătită acestora este de 302,88 lei, în timp ce suma totală plătită de la bugetul de stat s-a ridicat la 49,427 milioane de lei.