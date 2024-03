Comasarea alegerilor, atacată și în contencios administrativ. Dreapta Unită: ”Demers necesar”

USR, PMP şi Forţa Dreptei, partidele care alcătuiesc alianța Dreapta Unită, au depus, joi, la instanţa de contencios administrativ, acţiunea împotriva OUG de comasare a alegerilor europarlamentare şi locale.

Comasarea alegerilor, atacată și în contencios administrativ

Formațiunile politice au invocat încălcarea Constituţiei României în mai multe puncte. Reprezentanții alianței au precizat că au luat această decizie ca urmare a lipsei de reacție a Avocatului Poporului, căruia i s-a solicitat să atace la OUG la CCR.

ADVERTISEMENT

”Acest demers este necesar ca urmare a lipsei de reacţie a Avocatului Poporului. Luni, 11 martie, Dreapta Unită a depus la Avocatul Poporului o sesizare de 32 de pagini, care conţinea toate argumentele juridice pentru care OUG poate fi contestată la CCR”, se arată în comunicatul de presă al alianței.

a fost necesară pentru că este singura instituție care poate contesta o ordonanță de urgență la Curtea Constituțională.

ADVERTISEMENT

”Potrivit legii, fiind vorba despre o Ordonanţă de Urgenţă, doar Avocatul Poporului o poate contesta la CCR. Din moment ce până în acest moment de la Avocatul Poporului nu a venit niciun răspuns, nicio reacţie, Dreapta Unită a recurs la următoarea cale de atac”, mai precizează alianţa.

Sesizare și la Avocatul Poporului

Liderii alianţei Dreapta Unită, Cătălin Drulă, Ludovic Orban şi Eugen Tomac, au sesizat luni Avocatul Poporului pe ordonanţa de urgenţă privind comasarea alegerilor, cerându-i să o atace la CCR.

ADVERTISEMENT

Potrivit sesizării, prin această ordonanță ”Guvernul Ciolacu încalcă numeroase principii democratice şi constituționale doar pentru ca PSD şi PNL să-şi asigure supravieţuirea la putere şi la robinetul banilor publici”.

În urmă cu o săptămână guvernul a adoptat în data de 9 iunie 2024.

ADVERTISEMENT

Ordonanţa prevede simple ajustări tehnice ”care sunt necesare pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi am fost preocupaţi de creşterea gradului în care cetăţenii pot să îşi exercite votul, de mărirea termenelor în care competitorii electorali pot să depună candidaturi, deci nu am restrâns niciun termen, niciun drept în nicio situaţie, ci dimpotrivă am căutat să le lărgim”, declara la acel moment șeful AEP Toni Greblă.