Compagno, deranjat că i-a fost anulat un gol în Hermannstadt – FCSB 2-2: ”Cel mai rău lucru”

”Roș-albaștrii” și au un avans de trei puncte față de CFR Cluj. Ardelenii au însă un joc mai puțin disputat, astfel că lupta la vârful clasamentului se încinge din nou.

Andrea Compagno, prima reacție după Hermannstadt – FCSB 2-2

La finalul partidei Hermannstadt – FCSB 2-2, restanță din etapa a 5-a din SuperLiga, atacantul Andrea Compagno nu a fost de acord cu decizia arbitrului Viorel Flueran, care i-a anulat golul marcat în minutul 8.

”Păcat că am pierdut două puncte importante. Dar cum a mers meciul, cu cartonașul roșu luat de Dawa e bine și așa. Arbitrul a zis că mi-a anulat golul pentru henţ, dar nu a fost aşa. Cel mai rău lucru pentru un atacant este să ți se anuleze reușita după ce te-ai bucurat cu suporterii.

Am crezut că era gol fără probleme şi m-am bucurat. Era important pentru mine că nu mai marcasem demult. Cred că egalul este un rezultat corect. Se întâmplă să ai şi o perioadă în viaţă când nu treci prin cea mai bună formă. Eu încerc să ajut echipa şi să marchez. Aceasta este treaba mea”, a declarat Compagno.

Crețu, supărat că FCSB a pierdut 2 puncte

Fundașul Valentin Crețu este de părere că FCSB a pierdut două puncte mari în partida cu Hermannstadt și a anunțat care este viitorul său la FCSB după ce a dat o pasă de gol pentru Compagno.

”Ei au început meciul mai bine, au avut ceva ocazii. Noi am început bine repriza a doua, dar am pierdut niște puncte pe care nu trebuia să le pierdem. Am avut 2-1 şi trebuia să ţinem de rezultat.

Când muncești și ești serios, Dumnezeu te răsplătește. Când se apelează la mine, voi da sută la sută. Ne-am închis mai bine în 10 și e bine că am luat un egal. Nu știu ce se întâmplă cu terenul de aici, se rupe repede.

Mai am contract până în iarnă, respect înțelegere până în ultima zi și vreau să fiu concentrat pe ce am de făcut aici. Trebuie să fii foarte puternic mental ca să reziști aici. E un teren greu la Sepsi, au o echipă bună, trebuie să fim concentrați și să facem un meci bun”, a spus Crețu.

După o serie de meciuri bune în tricoul ”roș-albaștrilor”, Joyksim Dawa a făcut o în Hermannstadt – FCSB. În minutul 60, la scorul de 2-1 pentru ”roș-albaștri”, camerunezul l-a faultat în careu pe Neguț. Arbitrul Viorel Flueran a dictat penalty și l-a eliminat pe Dawa.

